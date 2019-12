Paolo Fox, oroscopo 22-27 dicembre/ Che settimana sarà per Vergine, Sagittario, Capricorno, Pesci?

Oroscopo Paolo Fox: emozioni e sentimenti per Sagittario e Pesci

Paolo Fox e il suo Oroscopo premiano gli appassionati dello Zodiaco con una nuova classifica settimanale. L’astrologo ci svela su DipiuTv che i single della Vergine non devono chiudere le porte alle nuove conoscenze. Anzi, sono proprio quest’ultime ad avere maggior bisogno di attenzione. Interessanti i rapporti con Capricorno, Scorpione e Cancro. Le coppie possono sfruttare il periodo vicino a Santo Stefano grazie alla Luna favorevole. Chi non può recuperare un vecchio amore, farà bene a guardare altrove. Favoriti gli sposini, grazie a grandi progetti da realizzare. Nel Lavoro si riscoprono le proprie possibilità, si punta a valorizzarsi. Gli effetti saranno importanti in base al tipo di attività. Il Sagittario ha Venere favorevole e la Luna nel segno da Natale. Si può parlare di sentimenti oppure ci sarà il ritorno di una persona che non si vedeva da tempo. Le coppie solide possono avere emozioni in più e fare promesse per il futuro. Le stelle invitano alla costruzione. Nel Lavoro, migliorano le entrate, aumentano le soddisfazioni per chi è autonomo. Forza e volontà non mancano, così come l’ottimismo.

I single del Capricorno possono vivere emozioni particolari il giorno di Santo Stefano grazie a Giove, Saturno, Sole, Luna e Plutone nel segno. Meglio non isolarsi e pensare a Capodanno. Le coppie pensano ad un figlio, a costruire una famiglia. Chi si è separato può incontrare qualcuno di speciale. Nel lavoro bisogna continuare a seguire un progetto che riceverà l’aiuto delle stelle. Chi agisce di più, ottiene migliori occasioni. Tutto sta per cambiare nel cielo dei Pesci: a gennaio, Venere sarà nel segno e una storia potrebbe rivelarsi più importante. Le sorprese sono dietro l’angolo, meglio lasciarsi andare. Le coppie possono fare progetti per l’anno prossimo, gli accordi sono al top. Natale in calo, Santo Stefano di recupero. Nel Lavoro non bisogna avere paura delle novità, in previsione di un 2020 favorevole. Ci si può concedere un viaggio, cambiare ambiente.

