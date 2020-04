Paolo Fox Oroscopo 22 aprile 2020: Gemelli, Sagittario, Ariete le previsioni di oggi dell’oroscopo Paolo Fox

Pubblicità

Oroscopo, le previsioni per i Gemelli di Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox ci offre sempre spunti molto interessanti, andiamo a leggere quanto detto segno per segno. Gemelli: si sta cercando l’amore, Venere nel segno parla di sentimenti che si sperano ripagati. Famiglia e figli diventano più importanti. In questo momento di fermo forzato si cercano delle soluzioni. Sarà essenziale cercare opportunità. Venere aiuta, perché si è favoriti in fatto di visibilità. Si può sviluppare un’attività con internet per esempio.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi?

Sagittario: si devono affrontare i discorsi d’amore con grande prudenza e soprattutto attivarsi nei confronti di un nuovo amore solo se c’è voglia di iniziare un nuovo progetto. Non è il periodo migliore per lasciare il certo per l’incerto. Forse alcuni hanno desiderio di trasgredire piuttosto che vivere la normalità. Attenzione ai rapporti coi parenti.

Oroscopo del Cancro secondo le previsioni di Paolo Fox

Seguendo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox analizziamo la giornata del Cancro. Saturno non è più opposto, ancora però non si è liberi dai problemi. E’ un momento altalenante. Tra primavera ed estate ci sarà una mutazione, forse un blocco va superato. Si è stati male a livello fisico, si deve curare l’alimentazione. In amore né bene né male c’è bisogno di certezze.

Paolo Fox, scopriamo la giornata dell’Ariete

Ariete: la Luna è ancora nel segno, i pianeti veloci come Marte, Mercurio sono sempre attivi. Il segno si sente molto carico. Viviamo un periodo difficile e questa quarantena non ha fatto piacere a nessuno. Il segno quando si sente bloccato vive un momento difficile e poi passa a una situazione di rilancio. E’ tempo di pensare a maggio e a una stagione interessante per nuove accordi.



