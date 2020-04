Paolo Fox Oroscopo 22 aprile 2020: le previsioni di oggi per Pesci, Capricorno, Toro. Oroscopo Paolo Fox

Pubblicità

Capricorno, il punto dell’oroscopo del giorno

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo a fare il punto segno per segno. Capricorno: giornata frastornata perché le idee che si hanno sono troppe e da mettere in fila. Giove nel segno aiuta. Chi è dipendente dopo un periodo di bufera ritrova rigore con maggio che mette a posto tante cose. Gli imprenditori con un po’ di inventiva possono superare problemi importanti.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per il Toro?

Toro: Giove e Sole favorevole non fa mettere da parte il segno. Si parla sempre di ritardi e di blocchi, previsto per alcuni segni zodiacali. Il mese di maggio inizia con un po’ di ostacoli, ci si deve preparare a combattere ma anche a vincere. In casi eccezionali nuovo progetto entro luglio. Non si deve lasciare il certo per l’incerto, facendo le scelte con serenità.

Pesci, ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

Pesci: attenzione in amore, questo è un periodo critico. Ci sono nati sotto questo segno che per paura di essere lasciati potrebbero vivere due storie insieme. L’idea di unire due persone a fianco rassicura invece crea solo confusione. Bisogna stare attenti a piccoli bisticci in famiglia. Una lontananza è difficile da colmare. Sul lavoro diversa la situazione anche se è difficile essere proiettati a mille. Si deve capire bene cosa desiderare in vista del futuro. Non è sempre opportuno riprendere un accordo. Molti spingono a fare delle scelte che non si sentono di fare.

Pubblicità

Scorpione, scopri cosa ha previsto per oggi Paolo Fox nel suo appuntamento dell’oroscopo di LatteMiele

Scorpione: giornata attiva, ma ogni tanto nascono conflitti. Ci sono stati dei problemi magari anche solo tecnici con un guasto. Luna e Marte dissonanti portano ad arrabbiarsi per motivi pratici. Si deve cercare di farsi scivolare più le cose di dosso. Più si va avanti e più si cresce.



© RIPRODUZIONE RISERVATA