Paolo Fox Oroscopo 22 aprile 2020: Leone, Acquario, Bilancia le previsioni di oggi dell’oroscopo Paolo Fox

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, Leone Venere favorevole

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ai microfoni di LatteMiele durante la classica rubrica Latte e Stelle. Leone: Venere favorevole significa per questo segno ottenere consensi sia per amore, lavoro che amicizia. Sono queste tre le valvole di sicurezza per non esplodere. Nel campo sentimentale si è al limite a volte. Forse qualcuno non vuole più collaborare con persone non all’altezza. Inevitabilmente c’è un po’ di nervosismo.

Acquario fortunato in amore? Scopriamolo grazie all’oroscopo di Paolo Fox

Acquario: si è caotici e confusionari che non ci si capisce più da soli. Per il segno il 2020 rappresenta la voglia di cambiare. Più che pensare a un momento difficile si pensa a un periodo di svolta. I dubbi sono inevitabili però quando si cambia.

Bilancia, come prevede oggi Paolo Fox nel suo oroscopo?

Bilancia: è importante come per altri segni rivalutare i sentimenti. Non solo perché è importante amare, ma anche perché in questo caso, segno della coppia, è utile avere a fianco una persona che supporta. Si ragiona con la propria testa, ma avere un confronto è importante. Meglio evitare discussioni in amore e magari imporsi. Si segue il pensiero di chi si circonda a volte e non va bene.

Pubblicità

Vergine, torna l’oroscopo di Paolo Fox: cosa ci svela nell’appuntamento a LatteMiele?

Vergine: chiarezza in amore è difficile ora, i pensieri sono tutti rivolti su ciò che sarà anche a livello professionale. Nelle coppie di lunga data si potrebbe discutere se portare o no avanti un progetto. I più capaci possono ribaltare la situazione e convertire questo momento. Giove aiuta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA