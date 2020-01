Paolo Fox, oroscopo 22 gennaio 2020/ Amore e lavoro: che giornata per Ariete, Scorpione, Leone e…

Analisi dell’oroscopo di oggi 22 gennaio 2020 di Paolo Fox

Diamo uno sguardo da vicino ai segni al top seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. La Vergine vive una giornata molto importante per quanto riguarda le emozioni visto che sono positivi Luna, Giove, Saturno e Urano. Si è in un momento di crescita molto interessante. Per i Gemelli sono giornate molto interessanti che portano a provare delle emozioni importanti. Per l’Acquario sono giornate intriganti con Sole e Mercurio in transito che producono tensione. Il segno è abbastanza sollecito nel dare delle risposte. Probabile che il segno rimetta in ordine la propria vita, cosa che viene ordinata da Saturno che sarà forte in primavera ma è già presente. Forse un accordo non si può svoltare e ci sono delle regole, ma da un po’ certe scelte dovranno essere amministrate con saggezza. Più che scegliere il segno deve accettare la realtà.

LAVORO – L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare da vicino il campo del lavoro. Il Toro vuole imporre le proprie volontà anche perché è decisamente stufo di aspettare risposte dagli altri. Questo è un momento in cui si deve assolutamente lavorare per cercare soddisfazioni sotto diversi punti di vista, ma con la forza di raggiungere quello che si cerca da tempo. Lo Scorpione deve stare molto attento alle questioni economiche. E’ un momento in cui non si riesce a trovare la forza per rimanere pazienti. Forse è meglio aspettare per evitare di litigare con chi ha in questo momento importanza all’interno della vita del segno. Lo Scorpione rischia di perdere la sua attenzione perché è nervoso.

AMORE – Andiamo a dare uno sguardo al campo dell’amore seguendo sempre l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. I Pesci non possono vivere senza amore. Attenzione perché senza amore si sta male, soprattutto l’amore per i figli e per la casa. Chi è solo da tempo magari ha amore per un animale domestico. In campo sentimentale l’Ariete si prova a vivere delle situazioni che meritano risposte e soluzioni. Il segno si deve aspettare un febbraio che sarà di certo molto caldo. Il Leone vive un periodo al rallentatore, l’unica cosa che corre è il cuore pronto a vivere delle ottime risposte sotto il punto di vista dei sentimenti. Cosa accadrà? Dipenderà anche molto dalla voglia di innamorarsi.



