Paolo Fox, oroscopo 23-28 febbraio 2020/ Bilancia, Sagittario, Cancro, Vergine e…

Oroscopo settimanale: pensieri e discussioni per Ariete e Vergine

Paolo Fox ci svela la sua classifica settimanale su DipiuTv: cosa dice il suo Oroscopo per i segni che hanno registrato tre stelline? L’Ariete ha Venere nel segno, ma questo non frenerà possibili discussioni mercoledì, quando anche la Luna sarà nel segno. Cautela con la generosità. Le coppie sono distratte dal lavoro e forse sono ansiose per alcune liti. Si potrà recuperare. Nel Lavoro si perde la pazienza a metà settimana. Prudenza con soldi, investimenti e accordi. La Vergine ha troppi pensieri che riguardano il lavoro per pensare ai sentimenti. Cautela con Gemelli e Pesci. Le coppie sono confuse e fra domenica e lunedì si dovrà prestare maggiore attenzione alle azioni da compiere. Chi vive dispute con fratelli e parenti avrà ancora delle complicazioni. Nel Lavoro c’è un recupero e si deve verificare ciò che c’è. A marzo ci sarà una novità. La Bilancia vivrà ancora il mese di febbraio con qualche difficoltà. Qualcuno potrebbe aver fatto un incontro sbagliato o essere ancora incerto. Le coppie vivono dei problemi che riguardano il lavoro, qualcuno si è persino allontanato. Chi vive una storia d’amore deve procedere con cautela per progetti più impegnativi come convivenza o nozze. Nel Lavoro bisogna tenere a freno possibili complicazioni finanziarie. Chi ha ancora delle dispute deve correre ai ripari con avvocato o commercialista.

Il Sagittario è agitato, forse per un nuovo amore. Il cielo è delicato ad inizio settimana e forse chi si sente trascurato potrebbe persino chiudere una storia. Le coppie possono risolvere dei problemi, anche in famiglia. Prudenza ad inizio settimana con la rabbia. Nel Lavoro, ci potranno essere a breve buone notizie. Qualcuno rivedrà una scelta di lavoro oppure avanzare una proposta. Nei prossimi mesi si dovrà prendere una decisione definitiva. Solo due stelline infine per il Cancro, con Venere dissonante e difficoltà in Amore. I nati del segno non riescono a lasciarsi andare facilmente e la prudenza dovrà essere protagonista anche nei rapporti a distanza. Le coppie sono confuse, anche quelle che si vogliono bene. Chi si è separato deve procedere con i piedi di piombo: liti per un trasferimento, una casa, i parenti. Nel Lavoro c’è

© RIPRODUZIONE RISERVATA