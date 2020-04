Paolo Fox Oroscopo 23 aprile 2020: previsioni di oggi per Ariete, Leone, Gemelli dell’oroscopo di Paolo Fox

Pubblicità

Ariete, il punto dell’oroscopo del giorno

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare tutto segno per segno. Ariete: questo giovedì la Luna tocca il settore che riguarda le finanze. In un momento complicato come questo è chiaro che bisogna farsi bene i conti. Entro fine giugno ci sarà una grande svolta che riguarda la tua vita. Fai sempre attenzione a non esporti troppo perché a volte non vedi i rischi nelle situazioni.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per il Leone?

Leone: deve avere paradossalmente un po’ più di coraggio perché questo è il segno dei forti. Anche se infondi sempre grande coraggio negli altri, non lo ammetti ma in queste ultime ore ti sei sentito da solo e anche un po’ contrastato. Nelle prossime 48 ore il consiglio è di non prendere ancora tutto troppo di petto. In amore hai più chance che nelle questioni di carattere pratico, dove arriverà una svolta a patto che cambi strada.

Gemelli, ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

Gemelli: in amore devono stare attenti a non desiderare una persona stando con qualcun altro. Può capitare quando il cuore non è convinto, quando una storia va avanti da tanto tempo: questi giorni di isolamento, trascorrendo molto tempo su internet, potrebbero far venire in mente a chi non è soddisfatto di fare delle ricerche diverse dal consueto. Tuttavia, è un periodo di grande interesse e anche chi ha avuto un blocco per quanto riguarda le questioni pratiche avrà una soluzione entro metà anno.

Toro, scopri cosa ha previsto per oggi Paolo Fox nel suo appuntamento dell’oroscopo di LatteMiele

Toro: il fatto che la Luna sia attiva è importante. Giove è favorevole. Giovedì e venerdì sono buone giornate: puoi trovare la quadratura del cerchio. Potrai vivere una situazione di maggiore intensità anche per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Saturno rallenta, è arrivato in quadratura da poco, ma presto ti darà anche delle soddisfazioni.



