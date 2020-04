Paolo Fox Oroscopo 23 aprile 2020: Sagittario, Capricorno, Pesci previsioni di oggi dell’oroscopo Paolo Fox

Pubblicità

Oroscopo, le previsioni per il Sagittario di Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista per la giornata di oggi, 23 aprile 2020. Sagittario: una rinascita deve avvenire al più presto, in pochi mesi, entro la metà dell’anno. Non vuoi vivere allo stesso modo e quindi capita nella tua esistenza che hai voglia di mandare tutto all’aria e ripartire. Quando manca questo gioco all’avventura, quando manca stimolo, entri in conflitto con te stesso. La noia è uno dei motivi per cui a volte diventi quasi incomprensibile a te stesso. Certo è che le occasioni consuete non ti piacciono più, vuoi trasgredire.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi?

Capricorno: all’orizzonte c’è una vittoria. Il tuo è un segno che sarà forte, anche se c’è stata una crisi. Ci sono dei Capricorno che anche da una crisi possono evolvere e andare avanti. Intanto queste 48 ore possono annunciare un primo passo verso una buona soluzione.

Oroscopo dello Scorpione secondo le previsioni di Paolo Fox

Scorpione: in queste 48 ore deve stare attento nei rapporti con Acquario e Leone. Questa è la classica giornata in cui si può perdere anche la pazienza. Chi vive da troppo tempo isolato è giustamente stranito. Consiglio di essere cauti anche nei rapporti lavorativi. Entro la fine di giugno ci sarà una grande svolta per tante questioni, anche legate al quotidiano.

Paolo Fox, scopriamo la giornata dei Pesci

Pesci: con questa Venere risonante devono parlare chiaro alle persone che hanno attorno: qui vengono alla luce anche situazioni e problemi difficili legati al passato. Il segno dei Pesci non riesce a dimenticare ciò che è stato e, se c’è una questione familiare o sentimentale che preoccupa, meglio evitare scontri diretti. Se c’è un discorso da fare a chi ti ama, parla con molta chiarezza ed evita recriminazioni. Diverso è per chi si trova in una storia senza senso: in questo periodo ti renderai conto che il valore dei tuoi sentimenti non può essere diretto verso persone che non ti meritano.



