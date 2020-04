Paolo Fox, oroscopo 23 aprile 2020: Toro e Vergine top ma Ariete in amore? Scopri oroscopo Paolo Fox di oggi

Pubblicità

Grazie agli spunti offerti dall’ oroscopo di Paolo Fox andiamo a vedere quelli che sono i segni al top. Il Toro si trova di fronte a una Luna attiva che può regalare delle soddisfazioni. Anche Giove è favorevole e questo aiuta a vivere due giornate importanti giovedì e venerdì. Si potrà finalmente trovare la quadratura del cerchio. La Vergine è tra i segni più forti di questo momento. Anche nelle situazioni più complicate c’è la forza per riemergere e trarre dei vantaggi dal momento. C’è grande voglia di raggiungere i propri obiettivi, questo si può fare soprattutto grazie alla determinazione che è tipica di questo segno. Il Capricorno è tra i segni favoriti di questo momento. All’orizzonte si prefigura una vittoria, si deve aspettare il momento giusto e molto presto ci saranno delle sorprese intriganti. Molti sono in grado di cogliere occasioni, soprattutto grazie alla grande voglia di mettersi in gioco fin da subito.

Quali sono i segni top sul lavoro secondo Paolo Fox e il suo Oroscopo?

LAVORO – Diamo uno sguardo al campo del lavoro seguendo sempre l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L’Ariete deve stare molto attento ai soldi visto che in questo momento la Luna sembra andare a toccare le finanze. E’ un momento complicato per tutti e quindi sarà importante fare i conti fin da subito con giugno che rappresenterà una svolta non di poco conto per la propria vita. Giove opposto per il Cancro porta a delle difficoltà nell’ambito professionale, magari interferenze o intemperanze. Il Leone deve evitare di prendere tutto troppo di petto come fatto in passato. In queste ore il segno si è sentito contrastato e un po’ solo, senza l’appoggio degli altri. Arriverà molto presto una svolta, ma si dovrà essere bravi anche a cogliere l’occasione e a dare un netto cambiamento di rotta alle proprie emozioni.

Oroscopo Paolo Fox: scopri i segni più fortunati in amore

AMORE – E l’amore? Ecco quanto raccontato dall’oroscopo di Paolo Fox oggi 23 aprile 2020. Il Toro si trova Luna e Giove favorevoli nella sua orbita. Questo può portare a vivere con maggiore intensità alcuni rapporti interpersonali che molto rapidamente si potrebbero trasformare in qualcosa di importante. Per i Gemelli può capitare che il cuore non sia convinto al momento, quando una storia va avanti da fin troppo tempo il rischio è di annoiarsi. La Vergine si potrebbe arrabbiare se la persona che desidera non è vicina come si vorrebbe. Questa situazione potrebbe portare dunque ad essere un po’ troppo nervosi, una tensione non facilissima da gestire. La Bilancia si trova di fronte a un passaggio di Venere molto positivo che potrebbe favorire l’amore fin da subito. Il Sagittario non si trova più bene a vivere il consueto, la volontà è quella di provare a trasgredire il prima possibile. Serve però forza e determinazione per ottenere quello che si vuole anche se a volte si chiede troppo e non si ottiene nulla.