Paolo Fox, oroscopo 23 dicembre/ Oggi che giornata sarà per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro?

Paolo Fox, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Andiamo ad analizzare l’oroscopo di Paolo Fox nel dettaglio, partendo da Ariete, Toro, Cancro e Gemelli. Ariete: questo è un momento molto importante per fare il punto della situazione. Ce n’è bisogno. Venere ha iniziato un percorso di forza che permette a molti di spingere in avanti i propri progetti. Per quanto concerne l’amore se c’è una storia importante si potrebbe fare una scelta importante entro l’anno prossimo. Toro: in questa settimana si sente un po’ agitato, che parte con un lunedì frenetico, si è in ritardo sulle questioni che riguardano il Natale, se si deve organizzare qualcosa. Per fortuna si recupera. C’è bisogno di veder chiaro in amicizia e amore, non c’è più voglia di perdere tempo. Venere dissonante chiede di fare chiarezza. Gemelli: Ci si deve mettere in piedi dopo che una questione economica è andata male nel 2019, non è stato un anno da dimenticare ma davvero pesante. Alcuni a livello fisico si sono dovuti fermare, qualcuno ha avuto un problema. Si è messi a dura prova. Entro mercoledì bisogna essere cauti, sono gli ultimi colpi di coda di un 2019 che è stato agguerrito. Cancro: si sta per risentire positivamente dell’area del Natale che rende tutti più buoni. Anche i più freddi, ammesso che ne esistano, e refrattari alla festa sotto sotto la sentono. Questo è il segno della famiglia, dell’amore, del calore e dell’abbraccio. Il Natale offre proprio questo e ora c’è necessità di prenderlo.

