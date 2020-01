Paolo Fox, oroscopo 23 gennaio 2020 a I Fatti Vostri/ Ariete e Leone flop

Paolo Fox, oroscopo: Ariete, Leone e Acquario in crisi

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta le consuete stelline per la giornata di oggi, 23 gennaio 2020. Andiamo a vedere i segni che a I Fatti Vostri si sono meritati due stelle: Ariete, Leone e Acquario. Ariete: questo inizio di anno è un po’ tosto, molti lo stanno notando. Magari va tutto bene, ma non si sbloccano grandi cose. Ci si trova in una condizione di attesa e si paga pegno. La Luna è dissonante, insieme a Giove e Saturno. Leone: dal punto di vista economico ci sono delle opposizioni planetarie ed è meglio aspettare prima di fare un grande acquisto. E’ un anno importante per chi vuole e può avere un figlio e per chi vuole fare grandi progetti. Forse più di essere preoccupati nella situazione generale, si è agitati per le questioni economiche. Acquario: si è costretti a riversare qualche piccola tensione. La raccomandazione è quella di fare i conti giusti, la stessa cosa che sta facendo il Leone. Si dovrà un po’ capire cosa è importante chiudere per evitare di crearsi dei problemi.

Previsioni oroscopo Paolo Fox a I Fatti Vostri: Toro, Bilancia e Scorpione in difficoltà

Ora è il momento di andare ad analizzare l’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri con i segni che si possono considerare a 3 stelle: Toro, Bilancia e Scorpione. Toro: questo è un anno importante per la casa, con trasferimenti, traslochi o cambiamenti. Chi ha soldi trova un’occasione e la sfrutta, chi non ce li ha magari trova un affitto più conveniente. Questa trasformazione può riguardare anche il luogo dove si opera oppure per quello che si sta facendo. I giovani si possono muovere. Bilancia: il tema dominante del periodo è questa grande turbolenza interiore che vivono i nati Bilancia che stanno facendo delle cose e vorrebbero farne delle altre. Scorpione: il segno è un po’ diffidente. Prima si mandano avanti gli altri, poi se le cose funzionano si segue la situazione. Venere è in buon aspetto, ultimamente ci potrebbe essere stata una novità. Ma non si dimentica e se c’è stata una delusione non ci si lascerà più andare come la prima volta.

