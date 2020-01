Paolo Fox, oroscopo 23 gennaio 2020 a I Fatti Vostri/ Cancro e Pesci al top

Oroscopo Paolo Fox, i segni in crescita Vergine, Sagittario e Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri ci porta ora ad analizzare da vicino i segni a quattro stelle: Vergine, Sagittario e Capricorno. Vergine: è un periodo importante, di buone occasioni. Arriveranno piccoli successi personali. Il segno può organizzare presente, passato e futuro. magari è capitato qualcosa di bello ieri. Se si ha un’attività libera e si aspettava una notizia questi sono giorni molto importanti. Sagittario: la forza e l’energia sono in crescita rispetto agli ultimi due giorni. Certo è che ci saranno situazioni migliori quando Venere sarà splendida dopo la seconda settimana di febbraio con un cielo molto bello e intrigante. Capricorno: non si vive un cambiamento forzato, ma una novità motivata e ragionata, voluta e desiderata. L’importante è non tentare l’impossibile nonostante lo splendido oroscopo.

Oroscopo I Fatti Vostri: Gemelli, Cancro e Pesci al top!

L’oroscopo di Paolo Fox volge al termine con lo studio dei segni a cinque stelle: Gemelli, Cancro e Pesci. Gemelli: nonostante le privazioni dello scorso anno si rischia di vivere una crescita importante, proprio l’opposto del 2019 che ha fatto dei danni che sono da recuperare. Se c’è stato un danno nel 2019 il rischio è di non riuscire a rialzarsi. Inizia un periodo importante per la vita pratica. Per i sentimenti c’è ancora qualche incertezza. Da febbraio ci sarà una riconciliazione in famiglia. Cancro: Giove e Saturno sono in opposizione, importante ora è prendere bene la mira e abbattere le situazioni che non piacciono. Chi doveva chiudere un discorso di lavoro l’ha fatto. Pesci: momento importante nonostante le tensioni, per riflettere su quello che si vuole. Con la Luna, Giove e Saturno in ottimo aspetto è un momento utile per rivangare il passato. Si può tornare indietro per riscoprire un sentimento.

