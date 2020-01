Paolo Fox, oroscopo 23 gennaio/ Analisi amore e lavoro per Leone, Bilancia, Toro, Scorpione e..

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox 23 gennaio 2020: amore e lavoro

Voltiamo pagina e ora soffermiamoci sul campo dell’amore, sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Per il Toro alcune storie che si reggono su un equilibrio delicato dovranno essere ripristinate. Venere è in aspetto buono. Lo Scorpione può parlare dei sentimenti in questi giorni con grande attenzione e voglia di mettere in piedi dei progetti per il futuro. Ora si può riscoprire l’affetto di persone che sono care ma sembravano distanti. I Gemelli vivono un momento di tensione con la famiglia, questo è abbastanza normale. Per qualcuno si parla di distanza in amore.

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con il campo del lavoro. Per il Leone è complicato non immaginare un futuro favorevole. Il rischio è quello di non avere dei progetti, ci si chiude allora in sé stessi. Entro l’estate grandi cambiamenti. Tutto quello che la Bilancia fa ora anche se mette in luce non è una conferma, ma un’esperienza. Si è in crescita. Per i nati sotto il segno del Cancro questo è un periodo di grandi decisioni e qualche caso di abbandono anche. Entro primavera arriva una bella notizia. per gli Ariete che già da questo momento sembrano pronti a lavorare per raggiungere i propri obiettivi.

