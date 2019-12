Paolo Fox, oroscopo 24-29 dicembre/ Cancro, Bilancia, Ariete, Leone, Gemelli, Scorpione in difficoltà

Quali sono i segni in difficoltà dal 24-29 dicembre secondo l’oroscopo Paolo Fox?

Saliamo nella classifica dell’oroscopo di Paolo Fox i segni in stallo. Scorpione: il segno parte bene fino a mercoledì con giornate interessanti, proprio sotto Natale ci sarà la necessità di tenersi lontani da qualche complicazioni. Le giornate del weekend saranno confuse. Non è facile digerire un rospo e magari una persona che rema contro. Leone: il segno avrà lunedì sottotono e martedì e mercoledì delle buone giornate nelle quali si dovranno sfidare le persone a tombola. Si è preparato un regalo molto speciale e si è molto generosi. Come l’Acquario questo segno fa vedere di non aver bisogno di nessuno e non si mette tappetino per gli altri e qualcuno pensa che il segno sia incrollabile anche se non è vero. Gemelli: il segno è a metà della classifica. La ripresa c’è stata dal due quando Giove è uscito dall’opposizione. Ora sono passati degli giorni e alcuni strascichi sono stati eliminati. Sicuramente si va in crescendo.

Oroscopo Paolo Fox: ecco i segni flop della settimana

Andiamo ad analizzare la classifica dell’oroscopo di Paolo Fox partendo da quelli in difficoltà. Cancro: in questo momento Giove, Saturno, Venere e la Luna giovedì in opposizione. Non è che si possa dire di essere tranquilli, ma dipende pure dal segno e da come gestisce le giornate. Attenzione però, perché si gioca con le stelle per divertimento e il noto astrologo ci tiene a sottolinearlo ancora. Bilancia: la stanchezza regna sovrana, Giove è un po’ dissonante. Si stanno facendo tante cose. E’ molto probabile che non si abbia l’idea di cosa fare in primavera. I liberi professionisti, a tempo determinato, sono in imbarazzo. Non si sa se continuare o meno un certo progetto. Ariete: si è turbati dall’inizio del mese. Si risente di una doppia dissonanza di Giove e Saturno che andrà avanti ancora per un po’. Il transito di Giove è iniziato il 2 dicembre e ora si è agitati. Conviene davvero pensare a una cosa che non dà soddisfazione? Forse è il caso di riflettere un po’.

© RIPRODUZIONE RISERVATA