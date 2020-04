Paolo Fox Oroscopo 24 aprile 2020: Leone, Vergine, Bilancia le previsioni di oggi di Paolo Fox

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, Leone grande forza

L’oroscopo di Paolo Fox ci offre degli spunti molto interessanti per oggi, 24 aprile 2020. Il Leone ha un Saturno in opposizione, ora mettersi d’accordo non è semplice, ma sono gli altri a non essere solidali. Se si è comandati si seguono le direttive. Da qualche tempo ci si sente soli sul lavoro. Cielo di revisione totale. Per l’amore il Leone è intrigante e intrigato.

Vergine fortunato in amore? Scopriamolo grazie all’oroscopo di Paolo Fox

La Vergine è uno dei segni più forti, futilità va bene ma in un ambito difficile ci si trova ad andare avanti. Ci sono persone, come il segno, che hanno ricevuto tante conferme perché sono andati a sostituire una persona. Ognuno però ha un suo oroscopo. La cosa importante è che Giove rilanci.

Bilancia, come prevede oggi Paolo Fox nel suo oroscopo?

Nell’oroscopo di Paolo Fox la Bilancia deve riuscire a superare qualche conflitto, Mercurio opposto parla di situazioni che non si volevano si fermassero ma si sono fermate. C’è stato un certo momento di stop, i sentimenti contano, si può dire che chi ha una storia solo imbastita potrebbe farla diventare importante.

Scorpione, torna l’oroscopo di Paolo Fox: cosa ci svela nell’appuntamento a LatteMiele?

Lo Scorpione ha un venerdì tormentato, siete trai segni più in confusione. Quando si parlava di un Acquario o Scorpione in procinto di cambiare ora poi è vero che da fine marzo molte cose sono cambiate e poi si hanno già in mente di portare avanti dei progetti.



