Paolo Fox Oroscopo 24 aprile 2020: Sagittario, Pesci, Acquario scopri l’oroscopo di Paolo Fox

Oroscopo, le previsioni per il Sagittario di Paolo Fox

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox addentriamoci nello specifico per quattro segni. Il Sagittario deve parlare perché sabato e domenica saranno giornate davvero sottotono. Se c’è qualcosa da dire meglio parlare questo venerdì ma se poi, nel passato, ci sono state tensioni nel weekend possono tornare a galla ruggini. Si è un po’ annoiati e in questi casi si salvi chi può.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi?

Il Capricorno può contare su un fine settimana migliore, si è forti. Nel 2020 si è detto che i primi sei mesi dell’anno potrebbero cambiare la vita. Aspettiamo poi il mese di giugno per tirare le somme. Ci sono opportunità da sfruttare e a volte bisogna toccare il fondo per ripartire.

Oroscopo dell’Acquario secondo le previsioni di Paolo Fox

Secondo l”oroscopo di Paolo Fox l’Acquario deve puntare sull’amore perché significa complicità ed anche amicizia. Questo è quello che si cerca per fare una nuova vita. Tra fine marzo e aprile era stato detto che avreste bloccato una situazione. Ora però c’è un momento di revisione talmente tanto profonda che l’Acquario si trova a capire che le scelte fatte nel passato non vanno più bene.

Paolo Fox, scopriamo la giornata dei Pesci

I Pesci hanno Venere contraria ma non è una condanna ad avere una vita che in amore rimane complessa. Può dare difficoltà, se c’è una persona semplice e una che dà filo da torcere preferite la seconda. Le coppie in crisi dovranno in ogni caso riflettere sul futuro. Buone prospettive per il futuro.



