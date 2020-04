Paolo Fox, oroscopo 24 aprile 2020: Toro al top ma Ariete in amore e lavoro? Scopri l’oroscopo di Paolo Fox

Pubblicità

L’oroscopo di Paolo Fox torna a farci compagnia oggi, 24 aprile 2020, sulle frequenze di LatteMiele. Diamo uno sguardo ai segni al Top. L’Ariete ha una Venere positiva e così sarà fino ad agosto. Si apre dunque un periodo bello per l’amore, ma si deve anche essere in grado di sfruttare le sensazioni che giorno dopo giorno si incontrano sulla strada. Il Toro ha una Luna interessante e anche Giove è attento al segno. Questo può portare ad avere qualcosa in più. La Vergine continua ad essere uno dei segni più forti dello zodiaco e questo può creare aspettative importanti verso il futuro. Serve questa dinamicità e anche un pizzico di aggressività per mordere al collo un periodo difficile per tutti. Il Capricorno si può trovare a vivere un weekend molto interessante, migliore, che regala una crescita non di poco conto. Presto arriveranno delle risposte, grazie alla forza e alla determinazione che arriva anche da fattori esterni. Presto potrebbero arrivare delle soddisfazioni.

AMORE – Capitolo amore? Ecco cosa ci dice l’oroscopo di Paolo Fox nella rubrica Latte e Stelle. Per l’Ariete questo momento è davvero importante e bello per quanto riguarda i sentimenti. Venere è positiva oggi e lo sarà fino all’inizio del mese di agosto. I Gemelli devono essere in grado di capire che l’amore è importante in questo momento. Da sabato ci sarà anche la Luna nel segno e regalerà qualcosa di importante, sempre se si capirà che in questo momento forse è il caso di mettere almeno per un attimo il lavoro da parte o quantomeno in secondo piano. I Pesci hanno Venere opposta e questo non vuol dire che tutto va storto in amore, ma che si possono incontrare delle difficoltà sul tragitto della vita. Sarà poi il segno a capire come comportarsi e a dare una svolta grazie alla personalità e alla voglia di fare. L’oroscopo però ci fa capire che ci sono delle prospettive sicuramente molto interessanti verso il futuro che potrebbe regalare una crescita non di poco conto.

LAVORO – E il lavoro? Ecco lo spunto che ci fornisce l’oroscopo di Paolo Fox in merito al campo della professione. Saturno è dissonante per il segno dell’Ariete e questo porta a dover mettere in testa a tutto la voglia di certezza nelle questioni di tipo pratico. Non si riesce proprio però a stare bene sul campo del lavoro in questo momento. Il Leone da un po’ di tempo si sente solo sul lavoro. Questo è un cielo che invita a una revisione totale di quanto fatto finora e che potrebbe portare a dei cambiamenti repentini e che regalino soddisfazione. Lo Scorpione guarda al futuro, evitando questo periodo dove ci sono tanti fermi. Ci sono delle prospettive interessanti e dei progetti messi in piedi, presto potrebbero arrivare delle risposte, ma attenzione a prendere tutto come un rischio calcolato perché a volte si può scivolare e il rischio è quello di farsi male seriamente. Il Capricorno deve capire che ha delle occasioni da sfruttare, ma deve essere anche bravo a farlo provando un salto di qualità che non sempre è facile da fare.



