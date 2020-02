Paolo Fox, oroscopo 24 febbraio-1 marzo 2020 I Fatti Vostri/ Cancro out, Scorpione, Acquario e Pesci al top

OROSCOPO SETTIMANALE 24 FEBBRAIO-1 MARZO 2020 A I FATTI VVOSTRIostri

Sarà una settimana un po’ complicata per gli italiani per via del CoronaVirus e dei casi di contagio che si stanno moltiplicando in queste ore ma Paolo Fox ha una parola di conforto per tutti e anche oggi sarà così quando, tra poco, andrà in scena a I Fatti Vostri il suo oroscopo settimanale. L’astrologo come sempre ci tiene a ribadire che ognuno crea la sua fortuna da solo ma che le stelle possono strizzare loro l’occhio basta prendere bene con le pinze quello che rivelano e agire di petto. Paolo Fox tornerà a prendere le redini dell’ultima parte della trasmissione mostrando al pubblico la classifica dei segni partendo dal presupposto che questa settimana chiuderà il mese di febbraio e aprirà quella di marzo. In coda alla classifica c’è il Cancro “vittima delle opposizioni planetarie, state lottando per emergere, non credo di sbagliare parlando di conflitti per voi. Progetti pochi e volontà tanta, le stelle girano”. Con la promessa che tutto migliori, anche per altri segni le cose non vanno meglio tant’è che all’undicesimo posto troviamo la Bilancia il cui mese di marzo ci saranno delle opposizioni planetarie “ci sono cose che dovete affrontare e di cui non sarete certi, non si può andare avanti con dei dubbi, questo è certo”.

CANCRO IN FONDO ALLA CLASSIFICA DI PAOLO FOX DELLA SETTIMANA, IN CIMA?

La classifica di Paolo Fox a I Fatti Vostri piazza al decimo posto anche Sagittario “che deve sentirsi parte di un ambiente che è immenso, vi volete sentire importanti nel mondo ma questa è una settimana in cui ci saranno dei conflitti” e lo stesso succederà alla Vergine che “è un po’ rallentata, ci sono state delle chiamate, ci sono novità, c’è un grande cielo ma, come tutti, sarete un po’ sottotono”. Chiude la parte bassa della classifica settimanale dell’Oroscopo di Paolo Fox è l’Ariete che si ferma all’ottavo posto: “Siete contraddittori, giudicate sempre in modo severo salvo poi pensarla al contrario”. Nella prima parte della classifica settimanale troviamo i “tesi” Capricorno che “dovrebbero un po’ mollare la presa e rinunciare ad un certo seguito”. Sesto posto al Toro che ha bisogno di “elevarsi un pochino dopo aver pensato a lavoro e soldi, anche l’amore chiede la propria parte”, quinto posto per i Gemelli che “sta uscendo dal tunnel dopo il blocco avuto da Giove nei mesi scorsi, è il momento di liberarsi da un peso”. Al quarto posto, ad un passo dal podio, c’è Leone “pronto per la sua rinascita” ma alle prese con qualche piccolo problemino che lo ha tenuto ad un passo dai primi tre posti in cui compaiono: Acquario, al terzo posto, “che sta arrivando ad un momento di grande forza, Saturno è in arrivo e indica una strada nuova. E’ un momento di grande passaggio, qualsiasi cosa si decida sarà positiva”, al secondo posto ci sono i Pesci “che dovranno ritrovare una strada filosofica” e al primo posto lo Scorpione “Il tempo di stare in disparte è finito, è il momento di tornare in sella”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA