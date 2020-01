Paolo Fox, oroscopo 24 gennaio a I Fatti Vostri/ Leone e Vergine al top

Oroscopo Paolo Fox, segni al top: Leone, Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ai microfoni de I Fatti Vostri, andiamo a vedere i segni che si possono considerare al top. Leone: giornata al top con cinque stelle in amore e lavoro, quattro per la fortuna. La giornata è molto interessante. I sentimenti sono in primo piano e potrebbero salvare da una fase di disagio vissuta nei mesi passati. Ci sarà un febbraio importante nel quale si possono recuperare dei sentimenti. Ci potrebbero essere cambiamenti dal punto di vista del lavoro in primavera. Vergine: quattro stelle in amore e fortuna, cinque per il lavoro. E’ il segno dei saggi e dei filosofi. Il momento è interessante con una fase di grande crescita. Potrebbe essere arrivata una bella notizia tra mercoledì e giovedì soprattutto se si ha un’attività in proprio o sono state fatte le richieste.

Oroscopo Paolo Fox, segni flop: Ariete, Cancro, Bilancia

Voltiamo pagina e ora andiamo a leggere quelli che sono i segni flop dell’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: tre stelle per amore e lavoro, quattro per la fortuna. La prima cosa da dire è che se si vive una situazione particolare per i sentimenti e le situazioni che si vivono, con un certo rallentamento in diversi cambi, questo weekend salva con una Luna favorevole. Venere sarà presto nel segno. Per quanto riguarda gli incontri, le amicizie c’è un oroscopo importante. Sul piano soldi e lavoro bisogna invece aspettare un pochino. Cancro: segno flop con tre stelle in amore, lavoro e fortuna. Si è molto turbati per una Luna contraria. E’ stata una settimana importante perché sono arrivate delle notizie o si sono fatte delle scelte. Questo è un momento tormentato. Chi ha un’attività fissa e stabile lo sente meno. Bilancia: giornata complicata con tre stelle in amore e lavoro, quattro per la fortuna. Il segno cerca di fare il razionale, ma si lascia trascinare anche dalla consuetudine. Governato da Venere ha l’amore per l’estetica e anche una volontà di non uscire troppo dal seminato.

