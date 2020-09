Paolo Fox, oroscopo 24 settembre 2020/ Previsioni di oggi: Leone top, Bilancia flop

Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 24 settembre: segni top e flop

L’oroscopo di Paolo Fox torna a farci compagnia su LatteMiele, ecco i segni top e flop di oggi 24 settembre 2020. Il Leone si trova di fronte a una situazione sentimentale che sembra essere particolarmente interessante, anche se questo potrebbe voler dire avere delle difficoltà dal punto di vista professionale. Il Toro è carico di energia e grande voglia, pronto a prendersi delle rivincite dopo alcuni giorni non proprio semplicissimi. Attenzione invece dall’altra parte al Cancro che avverte una sensazione di grande pressione, questo potrebbe portare a vivere un po’ di malumore. La Bilancia si sente decisamente affaticata, forse questo periodo potrebbe portare a gestire tutto con maggiore calma e lucidità, sfruttando appunto un peso che sembra rendere tutto maggiormente difficile. Attenzione dunque a fare il passo più lungo della gamba perché si rischia di cadere.

Analisi oroscopo Paolo Fox: Cancro, Leone, Vergine

Andiamo ora ad analizzare l‘oroscopo di Paolo Fox da vicino segno per segno. Cancro: Durante la giornata di oggi si potrebbe avvertire un senso di pressione capace di generare un diffuso malumore: questa situazione potrebbe spingere anche i più orgogliosi a cercare conforto nei rapporti interpersonali. Leone: Questa situazione astrologica sembra favorire particolarmente l’aspetto sentimentale a discapito di una situazione lavorativa che potrebbe invece creare qualche difficoltà. Chi si trova a vivere un bel rapporto potrà contare su ore cariche di emozioni, mentre sul piano economico e professionale sarebbe meglio mantenere un atteggiamento prudente. Vergine: Dopo un paio di giornate piuttosto pesanti, queste ore sembrano garantire un discreto recupero nonostante una situazione generale che appare ancora un po’ affaticata. Già a partire da dopodomani si potrà contare su una situazione astrologica migliore, utile anche ad avanzare interessanti proposte.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli

E ora? Andiamo a leggere cosa detto nell’oroscopo di Paolo Fox per altri tre segni. Ariete: La giornata di oggi sembra portare tensioni e nervosismi che potrebbero entrare in contrasto col desiderio di evitare liti e discussioni. Questa situazione astrologica potrebbe segnalare alcuni contrasti da affrontare. Attenzione al fisico, che ora sembra essere particolarmente provato. Toro: La giornata di oggi e quella di domani sembrano prospettarsi cariche di energie e di possibilità: durante queste ore sarà possibile ottenere alcune importanti risposte e dedicarsi a importanti progetti riuscendo ad ottenere buoni risultati. Queste ore sembrano offrire buone possibilità anche in amore: attenzione a non sprecare le occasioni che potrebbero prospettarsi. Gemelli: I giorni appena trascorsi sembrano essere stati vissuti in mezzo a mille preoccupazioni, ma a partire da domani si potrà finalmente contare su un discreto recupero. Nonostante la giornata di oggi possa presentare ancora qualche difficoltà faticosa da risolvere, Domenica offrirà grandi opportunità di riscatto. Questo periodo potrebbe richiedere una trasformazione sul piano professionale, e anche sul piano economico potrebbe essere necessario mantenere un atteggiamento attento e prudente.

Bilancia, Scorpione, Sagittario cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox?

Soffermiamoci per l’oroscopo di Paolo Fox sullo studio di altri tre segni. Bilancia: Durante la giornata di oggi qualcuno potrebbe sentirsi molto affaticato e ciò potrebbe compromettere la capacità di affrontare problemi e discussioni in maniera serena. Per evitare di impelagarsi in polemiche inutili che andrebbero soltanto ad appesantire uno stato d’animo che appare già piuttosto provato, sarebbe bene evitare i confronti. Scorpione: Il desiderio di provocare per verificare la reazione del partner potrebbe portare qualcuno ad assumere atteggiamenti un po’ sopra le righe. Attenzione a non tirare troppo la corda! Chi si è trovato a vivere qualche difficoltà di coppia durante questo mese potrà contare su un ottobre migliore. Sagittario: La situazione astrologica di queste giornate sembra confermare l’andamento positivo dell’ultimo periodo, lasciando ben sperare per quanto riguarda la risoluzione di alcuni problemi sentimentali e lavorativi. Ottobre potrebbe costringere qualcuno ad affrontare una situazione legata all’aspetto amoroso.

Previsioni oroscopo Paolo Fox: Capricorno, Acquario, Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con gli ultimi tre segni. Capricorno: La Luna nel segno sembra promettere risposte e possibilità utili a chi desidera intraprendere un nuovo progetto. Acquario: La confusione di questi giorni sembra poter essere affrontata con una maggior serenità se si riesce ad apprezzare il conforto offerto dai sentimenti. Le questioni pratiche e lavorative potrebbero ottenere un impulso positivo da alcune compagnie. Pesci: Una Luna non più opposta sembra garantire un buon recupero dopo alcune giornate un po’ faticose. A partire da lunedì sarà possibile intraprendere nuovi e interessanti progetti. Con la fine di Settembre sarà possibile contare anche su una discreta ripresa riguardante l’aspetto lavorativo.



