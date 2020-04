Paolo Fox, oroscopo 25 aprile 2020: Ariete al top ma Leone in amore e lavoro?

Pubblicità

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 25 aprile 2020, ci porta ad analizzare i segni al top. L’Ariete vivrà due giornate importanti con Venere nel segno che promette soprattutto per quanto riguarda l’amore e le emozioni. La Luna aiuta molto i Gemelli che nell’orbita trovano anche un Venere interessante che permette una carica a livello emotivo molto intensa. Il Cancro può sorridere anche se ha dei dubbi. L’uscita di Saturno, al momento, dall’opposizione può portare a rilassarsi un attimo. C’è grande voglia e determinazione anche se al momento non tutti hanno i presupposti per raggiungere la tranquillità. Il Capricorno si prepara a vivere un lento recupero dietro l’angolo, cose interessanti possono portare a crescere giorno dopo giorno. Giove si trova all’interno dell’orbita del segno e può regalare forza. Quelli che sono nati alla fine di dicembre hanno la possibilità di muoversi verso un successo che al momento sembra difficile. La luce è in fondo al tunnel, ma si vede.

AMORE – Capitolo amore? Andiamo a vedere cosa ci racconta l‘oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete vivrà due giorni di amore spassionato grazie alla presenza di una Venere intrigante nell’orbita. Questa permetterà di rivalutare i propri affetti a iniziare la famiglia, una necessità in un momento complicato per tutti come questo. Il Toro deve smetterla di pensare solo ai soldi, ma deve iniziare a pianificare dei rapporti anche in vista del futuro. Venere è nel segno dei Gemelli che hanno grandissima carica dal punto di vista delle emozioni. Si inizia a vedere qualcosa di interessante rispetto a questo ultimo periodo non facile. Il Leone vive delle difficoltà sul lavoro questo potrebbe portare a vivere tutto con maggiore entusiasmo soprattutto per quanto riguarda l’amore. Attenzione il periodo non offre molte chance, ma sicuramente i social network possono permettere di aprire una porta interessante verso il futuro.

LAVORO – E il lavoro? Ecco cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete può parlare di una fase di calo non di facilissima gestione per quanto riguarda dei progetti che sono saltati. Presto però si potrà recuperare. I Gemelli possono ritrovare entusiasmo, ma serve del tempo per ripartire. Alcuni momenti complessi possono portare ad avere delle difficoltà ma ci si trova in una situazione particolari. Il Leone si trova in un momento di scontri e dispute contro il capo. Ci sono diverse persone che continuano a covare invida e che potrebbero di conseguenza creare un po’ di disagio per quanto riguarda il segno in questione. Serve forza per uscire da questo momento non di semplice lettura. L’Acquario vive delle complicazioni fin dalla fine di marzo, ha bisogno però di tempo per ragionare e trovare la forza di reagire di fronte a persone che non offrono mai quanto si vorrebbe. Questo è un momento in cui si deve cercare di dare una svolta premendo sull’acceleratore.



