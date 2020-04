Paolo Fox Oroscopo 25 aprile 2020 Festa della Liberazione: Sagittario, Toro, Cancro e Ariete, le previsioni

Pubblicità

Oroscopo, le previsioni per il Sagittario di Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox è ancora una volta protagonista su LatteMiele. Il Sagittario ha un amore turbolento, chi era abituato ad uscire di casa e ora si trova a vivere col partner a stretto contatto si trova in una situazione di disagio ma non significa che tutti siano in crisi. La maggior parte degli appartenenti al segno sono allarmati. Adesso lasciare il certo per l’incerto in amore non è ideale.

Toro, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi?

Il Toro non deve pensare solo al denaro anche se è un segno di terra, si vuole pianificare ed evitare contrasti ma con questo desiderio di programmazioni va di più di pianificare il rapporto. Con le spese la casa costa di più. In tempi non sospetti, a gennaio, si parlava di rivedere i conti degli immobili o di un affitto. Chi ha comprato casa da poco si trova in una condizione di disagio con Saturno dissonante.

Oroscopo del Cancro secondo le previsioni di Paolo Fox

Il Cancro non ha più Saturno opposto, libero di dire quello che pensate, dubbi se ne hanno. La grande forza di dire quello che non sta bene c’è ma ancora non ci sono delle grandi decisioni da prendere. Le situazioni si sbloccheranno e ogni tanto comunque è inevitabile arrabbiarsi.

Paolo Fox, scopriamo la giornata dell’Ariete

L’Ariete ha un buon weekend innamorato, ci si augura che Venere funzioni, la rivalutazione della famiglia e degli affetti è una necessità in questo periodo di crisi. Si tratta di un’esigenza reale. Questo è un segno particolare che questi anni ha avuto alti e bassi. Fase di calo in cui alcuni progetti sono saltati ma presto si recupera. Incontri virtuali potrebbero diventare qualcosa di più.



