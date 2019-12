Paolo Fox, oroscopo 25 dicembre/ Natale, previsioni di oggi: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox parte da Sagittario, Capricorno, Acquari e Pesci. Il Sagittario ha un buon Natale, questo vale soprattutto per chi vuole innovare o fare qualcosa di nuovo. Chissà quanti di voi ascoltano! È una settimana importante con Venere e Mercurio nel segno. Il Capricorno ha tre giorni che invitano a fare grandi progetti, il Natale è una festa particolare e voi fate un bilancio di quello che è stato. Ogni anno quando arrivano gli ultimi giorni di dicembre vi mettete in un angolo. Sembrate preoccupati ma in realtà state facendo un ripasso di quello che avete ottenuto e volete ottenere. Oroscopo importante anche per i sentimenti. L’Acquario deve programmare un futuro tranquillo, ha perso i freni inibitori, altri vogliono portare avanti progetti o idee nuove. Chi è in coppia da molto tempo è in difficoltà. Un cambiamento può nascere anche in condivisione con il partner per chi vuole trasferirsi o cambiare. I Pesci ha un Natale che nasce in modo strano, trascorrere la giornata di festa accanto a persone che vi vogliono bene è importante, questa Luna particolare serve a mettervi in gioco. Dal punto di vista emotivo c’è qualcosa che non va e vi sentite un po’ sotto pressione. Non sempre un Natale pensieroso, state rimuginando su quello che volete dalla vita. Volete solo persone positive.

