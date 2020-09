Paolo Fox, oroscopo 25 settembre 2020/ Previsioni di oggi: Leone top, Bilancia flop

Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 25 settembre: segni top e flop

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare i segni top e flop di oggi, venerdì 25 settembre 2020. Il Toro ha un bel cielo in questo momento, ma deve stare comunque attento se arrivano delle risposte parziali. In questo caso infatti si potrebbe aver scelto la domanda sbagliata, con inevitabile perdita di tempo. I Gemelli sono di fronte a un weekend molto intrigante che porterà a vivere una bella emozione nella giornata di domenica. La Vergine è forte, ma cerca un po’ di serenità dopo aver tirato a lungo la carretta da solo. La stanchezza viene fuori, ma con un po’ di pazienza si arriva ai risultati. Situazione totalmente diversa per l’Ariete che ha bisogno di sfogare un po’ la rabbia che si tiene dentro da molto tempo. L’anno prossimo sarà tutto in crescendo, ma ci si deve arrivare con sacrifici e voglia di fare. Quindi ora diventa importante trovare la strada giusta. Il Cancro è affaticato con Giove e Saturno che fanno i capricci. Spesso ci si rifugia nel passato per non guardare il presente, ma è un errore.

Oroscopo Paolo Fox: Vergine, Toro, Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora all’analisi nel dettaglio iniziando dai primi tre segni. Vergine: in questo weekend si cerca un po’ di serenità. Il segno è forte, ma è vero anche che ultimamente ha dovuto tirare avanti da solo in tante situazioni e ci si è stancati. Qualcuno è diventato uno scudo per gli altri, proteggendoli. Non si amano troppo le novità in questo periodo. Toro: il cielo è bello in questo momento. Dipende da ciò che si sta vivendo e queste sono giornate di risposta, che se non arriva entro il weekend ci si deve chiedere se quanto si aspetta sia possibile. È un oroscopo che sblocca, ma non si può desiderare l’impossibile. Qualche soldo da parte va messo per una fine del 2020 in cui si andrà a regolare tutto. Cancro: non si sta vivendo una fase facile con Giove e Saturno un po’ agitati. I Cancro quando non sono tranquilli si rifugiano nei pensieri, negli aforismi e nelle poesie. Questo è il segno dell’emozione. Molti non soddisfatti hanno riaperto un libro che provoca emozioni o ci si rifugia in pensieri intriganti.

Analisi oroscopo Paolo Fox: Gemelli, Ariete, Leone

Andiamo avanti nello studio dell’oroscopo di Paolo Fox con altri tre segni. Gemelli: weekend importante con una domenica importante per chi vuole vivere un’emozione, c’è sensazione di grande vitalità che crescerà nei mesi fino ad arrivare a gennaio 2021 in maniera importante. L’amore interessa, ma se sono aperte dispute nella coppia si deve fare attenzione. Ottobre regalerà delle polemiche. Ariete: c’è bisogno di sfogare un po’ di rabbia che il segno tiene dentro da tempo. La vita sarà migliore l’anno prossimo, ma ora sembra quasi crolli il mondo addosso. Si hanno le spalle grosse e si è guerrieri, non ci si tira indietro di fronte alle sfide. Non si deve incanalare questa rabbia contro sé stessi. Non sono pochi quelli che hanno una questione legale da affrontare. Leone: questa è una condizione particolare, in una giornata speciale per gli affetti. Ma ci possono essere delle polemiche sul lavoro, ci si sta mettendo in gioco e si vogliono consolidare le posizioni. Il 2021 sarà un anno di conferme, ma non di crescita quindi ora si devono mettere in piedi condizioni per non chiedere a nessuno.

Previsioni oroscopo Paolo Fox: Acquario, Scorpione, Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora a studiare da vicino altri tre segni. Acquario: si possono esporre i propri sentimenti. Se c’è un amore è stata tenuta lì, se invece non c’è si deve cercare. Non si deve rivangare il passato. Scorpione: si deve chiarire tra oggi e domani ciò che non va in famiglia. Ottima Luna, buoni Giove e Saturno. Si è nervosi, intolleranti. Si scarica la tensione diventando maggiormente positivi. Entro la fine dell’anno si devono mettere in piedi delle sicurezze. Sagittario: si è alla ricerca del risveglio di istinti. In amore ci sono idee chiare. Non sarà comunque un mese ottobre in cui ci saranno grandi slanci. Forse si deve fare una scelta tra cosa si prova e quello che si sente. Si fa sempre quello che si vuole alla fine. Se qualcuno non interessa si deve parlare in maniera esplicita, altrimenti si cade in incidenti diplomatici dove si dice sì anche se si pensa no.

Capricorno, Bilancia, Pesci cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox?

Concludiamo qui lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox. Capricorno: la Luna è nel segno, al bando il pessimismo. L’eccesso di perfezionismo può turbare l’animo. Ottobre sarà intrigante per le relazioni. Ci si deve esprimere con maggiore serenità, senza tenere le cose dentro. L’amore per la privacy si condivide, ma ci si deve esporre. Bilancia: si sta cercando un po’ di verità, la Luna è contraria con Giove e Saturno nervosi. E’ difficile scoprire in questo caso la verità. In questo momento ci si rintana in una situazione di grande chiusura, magari anche giusta perché ci si sente attaccati dall’esterno. Ci vuole pazienza in amore. Pesci: ci si sente forti quando la famiglia è serena e si conta su persone carine, quando non accade è difficile. Si è dovuto rinunciare a qualcosa per salvare un amore che è stato vittima di scossoni. Si deve capire se la persona a cui si è donato forza e tempo ha capito o no. Ottobre porterà avanti solo i rapporti veri.



