Paolo Fox, Oroscopo 26-31 gennaio 2020/ Cancro, Leone, Bilancia, Acquario in difficoltà

Oroscopo settimanale 26-31 gennaio: ecco i segni in difficoltà

Paolo Fox ci rivela le previsioni del suo Oroscopo su DipiuTv, così come la tanto attesa classifica settimanale. Tre stelline per il Cancro, con Venere in buon aspetto e cielo favorevole per le nuove storie d’amore. Attenzione alle persone già impegnate. Le coppie discutono, ma meglio non mettere in discussione un legame alla fine del mese. Via le lamentele, ben vengano i compromessi. Agitazione anche nel Lavoro, magari perchè bisogna prendere una decisione dopo la primavera. Entro fine anno ci sarà un’affermazione totale, ma bisogna avere pazienza. I single del Leone sono distratti da questioni economiche o da situazioni burocratiche. Forse il peso sulle spalle riguarda in realtà un’altra persona, che tende a riversare sui nati del segno le proprie preoccupazioni. Le coppie in difficoltà devono prendere tempo: Luna in opposizione sabato e domenica, meglio non alimentare gli scontri. Stop nel Lavoro, a causa di progetti che non decollano. Negli ultimi due giorni di gennaio ci sarà un recupero, ma bisogna trovare una strategia vincente.

La Bilancia è indecisa e pure diffidente se qualcuno prova a forzare la mano in Amore. Meglio attendere i primi di febbraio per approfondire un legame. Le coppie fanno i conti con le spese eccessive, la tensione aumenta. Cautela per evitare discussioni, delicati i rapporti fra genitori e figli nelle giornate di giovedì e venerdì. Nel Lavoro si possono avere conferme: il cielo è interessante per chi ha iniziato un apprendistato da poco. Scelte drastiche invece per chi lavora per società in crisi. I single dell’Acquario possono vivere con libertà l’Amore. Mercurio in transito invita a fare esperimenti senza impegni. Le coppie sono sul piede di guerra: meglio evitare liti sabato e domenica. Si può recuperare una storia, aumenta la complicità con Ariete e Toro. Nel Lavoro bisogna lanciarsi nelle nuove idee. La maggior parte dei nati del segno cercano di mettere ordine nella propria vita: bisogna capire che cosa è andato storto.

