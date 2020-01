Paolo Fox, Oroscopo 26-31 gennaio 2020/ Giornata nera per Ariete e Gemelli

Oroscopo 26-31 gennaio: scopri i segni in crisi questa settimana

A chiudere la classifica settimanale di Paolo Fox ci sono i segni più in crisi dei prossimi giorni che hanno registrato solo due stelline. Secondo il suo Oroscopo, annunciato su DipiuTv, l’Ariete fa parte di questa categoria. I cuori solitari possono contare su Venere nel segno dalla fine della prossima settimana: ci si può guardare attorno fin da ora, anche se il mese migliore dell’anno sarà giugno. Le coppie che hanno resistito possono recuperare, anche se il lavoro distrae e a fine mese potrebbe aumentare una certa agitazione. Nel Lavoro le tensioni non mancano, forse dei problemi di piccola entità legati alle finanze. Meglio non spendere troppo: alcuni progetti in primavera richiedono un costo elevato.

I Gemelli vivono un momento di slancio in Amore: i nati del segno ricopriranno il partner di attenzioni. Se il legame è con una persona sposata, ci potrebbero essere difficoltà in più. Le coppie che hanno vissuto un 2019 stressante cercano di recuperare. La settimana sarà ancora piena di curve, meglio non esagerare. Nel Lavoro, si potrebbe ricevere un aiuto da un Acquario per un progetto da mandare avanti. Spese in aumento.

