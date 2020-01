Paolo Fox, Oroscopo 26-31 gennaio 2020/ Toro, Scorpione, Capricorno, Pesci al top

Oroscopo settimanale 26-31 gennaio: Toro e Scorpione giorni al top

La classifica settimanale di Paolo Fox ritorna al fianco del suo Oroscopo grazie al settimanale DipiuTv. Quali segni hanno centrato cinque stelline? In prima fila il Toro, visto che i single potranno parlare d’amore con più facilità. Anche se qualcuno potrebbe incontrare chi ama perdere tempo. Chi vuole farsi avanti, può agire ora. Le coppie recuperano grazie a Venere in ottimo aspetto: chi ha vissuto una crisi può trovare un accordo. Chi è rimasto a galla invece punta su nuovi progetti da fare in primavera. Nel Lavoro, bisogna iniziare a risparmiare. Rallentamenti invece per questioni che riguardano case o uffici. La fatica aumenta, ma i nati del segno non sentono il suo peso.

Cielo importante per lo Scorpione: Venere è favorevole per gli affari di cuore. Non bisogna rimanere chiusi in casa, soprattutto perchè potrebbe risvegliarsi un desiderio di amare. Le coppie iniziano alla grande e si rinforza il legame con la famiglia o chi chi non si vede da qualche tempo. La passione aumenta. Nel Lavoro ci sono tanti progetti da realizzare. Lunedì utile per fare scelte che contano. Possibili cambiamenti, soprattutto per chi cerca alternative a situazioni che hanno ormai stufato.

I cuori solitari del Capricorno possono contare su Venere per innamorarsi. Attenzione però nelle giornate di giovedì e venerdì, quando potrebbero verificarsi delle complicazioni. Le coppie vanno alla grande grazie a Saturno e Giove in transito: si può parlare di emozioni. Bene chi ha il partner Scorpione o Sagittario. Nel Lavoro ci sono delle novità in arrivo, cambiamenti che potrebbero rivoluzionare la professione. Meglio però non prendere le distanze dalla realtà.

I Pesci hanno Venere nel segno e sono più disposti ad amare. Passioni in aumento, meglio non essere pessimisti e chiudersi in se stessi. Bisogna voltare le spalle al passato. Le coppie in crisi possono trovare un accordo. Luna positiva lunedì e martedì, utili per fare progetti importanti. Nel Lavoro, si potranno concludere accordi e contratti. Non esitare in vista di una nuova prospettiva.



