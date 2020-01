Paolo Fox, Oroscopo 26-31 gennaio 2020/ Vergine e Sagittario settimana in crescita

Oroscopo settimanale 26-31 gennaio: ecco i segni in crescita

Sono solo due i segni che per Paolo Fox meritano quattro stelline nella sua classifica settimanale. L’Oroscopo svelato su DipiuTv ci svela che si tratta della Vergine, che con Venere in opposizione potrebbe vivere qualche difficoltà con capricorno o Cancro. Agitazione in aumento, ma chi vuole sposarsi o convivere riuscirà a concludere il progetto. Le coppie sono distratte dal lavoro, magari lontane nelle giornate di lunedì e martedì. Il cielo permetterà di recuperare in fretta. Nel Lavoro ci saranno nuove occasioni positive. Alcuni potrebbero persino cambiare lavoro o collaboratori.

Il Sagittario invece dovrà affrontare un periodo di prova, soprattutto per le emozioni. I nati del segno potrebbero essere più esigenti nelle relazioni, forse perchè si sono fidati troppo presto di qualcuno. Le coppie possono recuperare alla fine del mese, ma lunedì e martedì potrebbero esserci ancora delle discussioni. Chi ha affrontato la crisi nel novembre dell’anno scorso deve procedere con cautela. Nel Lavoro, i nati del segno sono più positivi. Favoriti i progetti a lunga durata, mentre i contratti o accordi devono essere conclusi entro febbraio.

