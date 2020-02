Paolo Fox, oroscopo 26 febbraio 2020/ Gemelli e Acquario top (I Fatti Vostri)

OROSCOPO PAOLO FOX 26 FEBBRAIO, SEGNI IN CRESCITA

L’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri ci porta ad analizzare da vicino quei segni che meritano quattro stelle e che si possono considerare dunque in crescita. Toro: marzo chiarirà tante cose. Manca poco per arrivare a un momento di grande crescita per vicende personali, quesitone di lavoro. Se ci si vuole innamorare questo è l’anno delle grandi proposte. L’unico limite è legato a chi deve accettare una proposta per amore, lavoro o altro. Si è molto determinati. Leone: attenzione a tutto ciò che è lontano, magari un viaggio. Si potrebbe anche risentire qualcuno che non era parte della vita del segno da tempo. Un’emozione in più potrebbe risvegliare la passionalità di un segno che non fa mai cose da poco. Scorpione: nelle situazioni più complicate si trova sempre la battuta che tira fuori. C’è questo senso di vulnerabilità che ha l’esistenza e che premia. Si appartiene ai segni di acqua e che preferirebbero vivere nella spiritualità più che nella realtà. Pesci: si è molto emotivi. L’evoluzione passa attraverso la cultura, la lettura, l’affrontare la realtà non nuda e cruda. Se si guarda a ciò che circonda si rischia di fare fatica.

SEGNI AL TOP OROSCOPO PAOLO FOX

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox ci porta ai segni al top, quelli che invece di stelle ne ricevono cinque. Gemelli: si sta arrivando al giro di boa. Tra fine marzo e aprile ci sarà quel gioco sfuggito di mano l’anno scorso finalmente nelle mani. Tutto porta a quel momento. Perché passano delle settimane? Ci sono prove tecniche di trasmissione, si deve rimettere a posto qualcosa. Tante cose devono essere messe in chiaro, ma non c’è più un cielo ostile. Si può prendere una bella soddisfazione se qualcuno ha pensato di archiviare il segno come persona. Non ci si può dimenticare dell’amore. Questa Venere sarà in Gemelli per tanti mesi. C’è bisogno anche di riposo. Saturno in aspetto buono darà un primo momento di forza alla fine di marzo e poi ci sarà da fine anno. Acquario: c’è una bella Luna, in questi giorni si è più forti. Le cose belle si capiscono quando si perdono. L’Acquario si rende conto di essere un po’ troppo accondiscendente. C’è da rivedere tutta la propria vita. E’ come se ci ritrovassimo a dover rimettere in ordine uno scaffale o una libreria perché sicuramente una cosa servirà. A furia di programmare il futuro il segno si ritrova con un bel po’ di problemi da risolvere. Avere un cielo importante significa mettere in ordine tutto persino il settore sentimentale.

