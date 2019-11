PAOLO FOX, OROSCOPO 26 NOVEMBRE-1 DICEMBRE/ Toro al top! (I Fatti Vostri)

Eccoci con la classifica di Paolo Fox dei Fatti Vostri, segno per segno: cosa accadrà nell’oroscopo settimanale? 12esimo posto per il Cancro: avete messo qualche toppa ma potrebbe nascere qualche tensione. Undicesima posizione per la Bilancia: l’amore crea qualche piccolo fastidio, state attenti. Decimo posto per lo Scorpione: per quanto riguarda i sentimenti non è una settimana difficile. Potrebbe esserci qualche problema a livello fisico e siete un po’ stanchi. Nona posizione per il Leone: decisioni difficili da prendere questa settimana, cambiamenti entro fine mese. Ottavo posto il segno dei Pesci: questa potrebbe essere una settimana un po’ frastornata, ma in vista di dicembre abbiamo un bellissimo oroscopo. Settima posizione per la Vergine: da dicembre avrete Giove e Saturno favorevoli e molti di voi hanno dei progetti geniali. Sesto posto per l’Ariete: avete un cielo interessante. Siete ambizioni e volete sempre riuscire a fare tutto ma a volte non succede… Quinta posizione per i Gemelli: settimana di chiarimenti. Se siete stati accusati ingiustamente sorriderete alla vita dal 2 dicembre. Quarto posto per l’Acquario: siete molto creativi ma state cercando di mettere ordine, momento importante. Terza posizione per il Capricorno: siete delle persone affidabili e di poche parole, da dicembre periodo epocale perché avete grandi idee in mente. Secondo posto per il Sagittario: per voi è importante innovare e pensare ad un viaggio intorno al 20 dicembre, molto bello anche il settore lavoro. Prima posizione per il Toro: tutto si mette in regola, alcuni ragazzi dal praticantato passeranno al lavoro fisso, ciò che è precario diventerà stabile. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

I FATTI VOSTRI COME SEGUIRE PAOLO FOX E IL SUO OROSCOPO IN DIRETTA STREAMING

Nell’ultima settimana di novembre, non possono mancare i consigli del celebre astrologo Paolo Fox, con il suo oroscopo dal 26 novembre all’1 dicembre e la relativa classifica per tutti i segni. Sarà come sempre il programma I Fatti Vostri, in onda su Rai2, ad accogliere il tradizionale spazio dedicato alle precisioni dello Zodiaco. Poco prima della chiusura di puntata, intorno alle 12.30 circa, Paolo Fox torna con la sua classifica snocciolando posizione dopo posizione, i suoi consigli ma soprattutto i consigli delle Stelle. Il nuovo oroscopo segno per segno sarà realizzato in diretta tv ma grazie al rinnovato portale RaiPlay – ed alla relativa app per dispositivi mobili -sarà possibile conoscere cosa ci attende per le prossime giornate anche grazie alla diretta streaming. Per farlo basterà collegarsi al sito di RaiPlay, recarsi nella sezione dedicata alle dirette e quindi selezionare la seconda rete Rai. In alternativa, anche in mobilità sarà possibile seguire l’oroscopo di Paolo Fox scaricando l’app sul proprio dispositivo mobile, smartphone e tablet. Alla vigilia della diretta tv e streaming de I Fatti Vostri, Paolo Fox ha già provveduto anche questa settimana a stilare la classifica del suo oroscopo tra le pagine del settimanale DiPiùTV. Tra i segni che hanno guadagnato cinque stelline segnaliamo il Toro, che si preparano a vivere importanti cambiamenti. Possibili novità, ma nel lavoro, per i nati Sagittario. Stelle vincenti anche per l’Acquario e Ariete. A guadagnare meno stelline è invece la Bilancia, alle prese con varie emozioni da gestire, e lo Scorpione che oltre a dover gestire alcune discussioni sul lavoro deve anche fare lo stesso sul piano delle spese.

CLASSIFICA SETTIMANALE OROSCOPO DI PAOLO FOX: ATTESA ALLE STELLE!

Manca sempre meno alla nuova classifica settimanale che svelerà l’oroscopo di Paolo Fox per le prossime giornate. Il popolare e sempre affidabile astrologo, anche la scorsa settimana, durante la trasmissione I Fatti Vostri, aveva reso nota la sua nuova classifica, segnalando i segni più in difficoltà e premiando coloro che si erano piazzati sul podio. A “soffrire” maggiormente era stato il Leone con una dodicesima posizione inaspettata a causa di alcuni chiarimenti necessari: saranno arrivati nel corso delle passate giornate? Lo scopriremo a breve, così come l’Acquario al quale, dalla sua undicesima posizione, era stato richiesto una certa cautela in amore. La Bilancia si era piazzata nel bel mezzo della classifica: stanchi ma felici, così Fox aveva definito i nati sotto questo segno. La loro felicità sarà riuscita a superare l’eccessiva stanchezza nel corso della settimana? Cancro, Scorpione e Capricorno avevano guadagnato il podio, con quest’ultimo in cima alla classifica in vista di un grande dicembre sul piano amoroso: continuerà l’ondata fortunata nei sentimenti?



