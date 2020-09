Paolo Fox, oroscopo 26 settembre 2020/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 26 settembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista su LatteMiele per oggi, 26 settembre 2020. Partiamo dai primi quattro segni. Ariete: questo è un sabato che libera dalla tensione accumulata nelle ultime ore. È stata una settimana che tra giovedì e venerdì ha scosso un pochino. I progetti inebriano, ma ci sono tanti dubbi. Toro: nella prima parte della stagione si va bene, ma nella seconda si cala. Domani si dovrà fare attenzione alle provocazioni che sono la conseguenza di certe tensioni di coppia non ancora risolte. Non si escludono trasferimenti e movimenti per chi ha una casa e deve cambiare. Gemelli: si deve contare su questo weekend. Si è il segno del movimento, chiusi in casa non ci si riesce a stare. Quando ci si annoia si diventa una mina inesplosa. Si devono recuperare emozioni positive. Cancro: nella seconda parte della giornata si libererà di un peso. Anche se c’è da dire che questo non è un momento facilissimo. Chi lavora in famiglia o con soci deve rivedere i propri progetti.

Previsioni oroscopo Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con altri quattro segni. Leone: quando si arrabbia si arriva a sostenere discorsi forti, senza tornare sui propri passi. Ci si deve preparare a qualche attacco. Si vorrebbe avere interlocutori saggi. Vergine: si può sfruttare il weekend per capire cosa fare la prossima settimana. Il cielo è importante e si deve sfruttare con Mercurio pronto a tornare attivo. L’amore è al suo posto in questo periodo. Bilancia: si è in confusione da agosto, su un bivio senza sapere che strada prendere. Si stanno cercando maggiori informazioni per non commettere errori. Il 2021 sarà molto importante. Scorpione: in amore ogni tanto si mette in discussione ciò che si vive anche se arriva una relazione molto importante. Se si è vissuta una crisi e si vuole mettere alla prova il partner si solleverà un po’ di polvere. Ottobre sarà importante.

Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox?

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con gli ultimi quattro segni per oggi. Sagittario: nella prima parte dell’anno si sono vissute forte tensioni, ora c’è la forza per reagire. Un progetto messo da parte può diventare importante. In amore non ci sono grandi slanci, in realtà ad ottobre il segno dirà come la pensa. Nei rapporti dove ci sono state tensioni sarà il momento del dentro o fuori definitivo. Capricorno: il segno è molto forte con Giove e Saturno in transito e una splendida Venere. Si deve capire dove si va. A fronte di grandi difficoltà ci si chiude in sé stessi. Si è opposti al segno del Cancro, con un atteggiamento di chiusura. Acquario: il segno è confuso e felice, anche per un oroscopo interessante per i progetti e le nuove emozioni. Tutto quello che è nuovo è fonte di stimoli. Sta per arrivare un Saturno tradizionalista. Pesci: si deve recuperare dopo giornate pesanti. Se in amore ci sono stati dei contrasti è perché si è dato di più di quanto ricevuto.



