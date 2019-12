Paolo Fox, oroscopo 27-28 Dicembre/ Giornata difficile e weekend in salita per…

Oroscopo di Paolo Fox del 27 dicembre: Gemelli, Vergine, Ariete, Bilancia

Soffermiamoci sui segni in fase di stallo seguendo da vicino quello che ha detto Paolo Fox nel suo oroscopo a I Fatti Vostri. Gemelli: segno in fase di stallo con quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. L’astrologia si basa su legami geometrici, la distanza di 120° è quella del trigono e quindi è positivo. Va sottolineato che certi andamenti si possono seguire o meno, quindi non tutto è segnato. Il percorso è meno accidentato rispetto agli ultimi mesi. Vergine: quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. Non importa il fatto di essere in ferie fino al 6 gennaio, ma in realtà il segno lavora sempre. Si deve impegnare la mente. Si è parenti stretti dei Gemelli governati da Mercurio, l’intelligenza. Si va molto bene nel tempo, invecchiando bene, perché si allena la mente. Diamo uno sguardo ai segni flop attraverso l’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: tre stelle per ogni settore amore, lavoro e fortuna. Il segno è nervoso, il weekend nasce con Luna e Sole dissonanti. Non è che le cose non funzionino, ma si è sul chi va là. Non gli si può dire nulla a questo segno che è estremamente nervoso. Torna alla mente quanto accaduto a inizio dicembre quando ci sono state discussioni nel lavoro. Cancro: segno flop del 27 dicembre con tre stelle in amore, lavoro e fortuna. Ci sono pianeti che fermano un po’ il destino che è in sospeso, in attesa di un evento o qualcosa che cambi. Ci sono cose nella vita che non si eliminano molto facilmente. Bilancia: segno flop del Giovedì 27 dicembre con tre stelle in amore, lavoro e fortuna. Ci sono diversi pianeti dissonanti. Ci si sente agitati, assonnati. A volte ci si chiede come mai non si riescano a fare le cose, forse si è semplicemente troppo buoni, premurosi e affettuosi. Gli altri stanno regalando le stesse premure? Non sembra così.

Oroscopo Sabato 28 dicembre, previsioni di Paolo Fox: weekend difficile per…

Scopriamo quali sono i segni in difficoltà del 28 dicembre secondo l’oroscopo di Paolo Fox Toro: leggero calo rispetto al Venerdì con tre stelle in amore, quattro invece per fortuna e lavoro. Molti sono occupati per questioni legate alla casa, c’è chi si trasferisce. Se c’è una coppia ufficiosa da tempo c’è voglia di ufficializzarla. Leone: per questa domenica il segno è tra i flop con appena tre stelle in amore, lavoro e fortuna. Il weekend vedrà delle discussioni magari anche su come e dove passare capodanno. Ci saranno delle diatribe da mettere a posto e da superare. Scorpione: giornata da dimenticare con tre stelle in amore, fortuna e lavoro. Questa è una giornata molto complessa in cui forse è meglio rimanere tranquilli. Ecco infine i segni in fase di stallo seguendo sempre il percorso dell’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: situazione identica al 27 dicembre con quattro stelle in amore, fortuna e lavoro. Questo è un weekend che parte con qualche piccola ansia. Entro il 15 gennaio si dovrà decidere se continuare o no certi progetti. Sagittario: come Venerdì quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. La giornata non conosce ostacoli come d’altronde il segno nella vita. Capricorno: segno in stallo con quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. In amore e nelle relazioni ci sarà qualcosa in più. Grande cielo per un grande 2020. Acquario: si rimane stabili rispetto al 27 Dicembre con quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. La giornata è buona. Si devono prendere gli spunti che propone il cielo per provare a raggiungere i propri obiettivi.

