Paolo Fox, oroscopo 27 aprile 2020: Ariete al top, Gemelli per amore e lavoro?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top per oggi, lunedì 27 aprile 2020. L’Ariete si trova a vivere una settimana molto interessante grazie alle stelle ottime che lo circondano. Sicuramente ci saranno delle salite, ma si affronteranno comunque con forza, coraggio e soprattutto determinazione. I Gemelli sono baciati dalla fortuna con Luna, Sole e Venere favorevoli. Questi aprono la strada a vivere buoni momenti sia in amore che in famiglia. L’unico problema potrebbe essere portato dalla routine e in un periodo come questo è un rischio sicuramente concreto. Venere e Luna favorevole per il Leone che ha bisogno di essere sempre ammirato. Si tratta di un segno affascinante che vuole stare sempre e comunque al centro dell’attenzione. La Vergine è molto forte anche se deve capire che non si può pretendere sempre tutto e subito. Forse a volte è importante rimanere tranquilli e aspettare il proprio momento, certo cercando di sfruttare quelle che possono essere delle soluzioni interessanti verso il futuro.

LAVORO – Capitolo lavoro, ecco quanto dice l’oroscopo di Paolo Fox in merito. L’Ariete si trova a vivere uno slancio interessante verso il futuro. Si è tosti, determinati e questo permette anche di sconfiggere i problemi più complessi. Attenzione al Toro per le spese che in questo periodo possono complicare quello che è il viaggio verso l’estate. I Gemelli devono rapportarsi con gli altri in maniera attenta, onde evitare di far sorgere dei fraintendimenti che in questo periodo di smart working a distanza potranno essere molteplici. Il Capricorno ha un cielo e una costanza che permetteranno di raggiungere dei risultati molto interessanti in brevissimi tempi. Serve determinazione e forza per arrivare all’obiettivo anche se appare abbastanza chiaro che con gli sforzi si riuscirà ad uscire anche da situazioni piuttosto delicate come quella attuale. Tra gli Acquario in questo periodo anche i più tranquilli si chiedono se continuare il percorso intrapreso o se cambiare radicalmente strada.

AMORE – Concludiamo con l’amore lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. I Gemelli possono giovare di una Luna veramente interessante. Questa aiuta nelle questioni sentimentali ma anche per quanto riguarda la famiglia più in generale. Non piace però fare le stesse cose tutti i giorni, la routine distrugge quello che si è costruito. Di sicuro si chiederà in questo momento al proprio partner di stare al passo, una cosa di certo non facilissima da raggiungere per quanto si corre in questo momento. Il Leone è un segno affascinante che ama essere adulato. Attenzione a persone che intrigano per altro oltre al fisico. Molto spesso infatti si arriva a conquistare alcune persone del Leone più per quello che si dice e per quello che si fa che per come si appare. Il Sagittario deve stare attento a un momento un pochino particolare che può portare pressione e agitazione nei rapporti di coppia.



