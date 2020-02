Paolo Fox, oroscopo 27 febbraio 2020/ Classifica i segni flop: Cancro e Bilancia (I Fatti Vostri)

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 febbraio 2020: Cancro e Bilancia segni flop

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche a I Fatti Vostri su Rai Due, andiamo a leggere quanto raccontato per i segni flop quelli che meritano appena due stelline. Cancro: bisogna cercare di superare questo momento anche di nervosismo. Avere pianeti opposti significa che si è preoccupati per tutto. Di questi tempi si è tutti preoccupati, forse è il caso di alleggerire una situazione un po’ tesa. Si deve alleggerire anche, nei limiti del possibile, questo clima complicato. Le opposizioni planetarie andranno via presto con la fine di marzo senza Saturno non opposto. La fine dell’anno sarà migliore con i prossimi due che saranno molto importanti. Il cielo è interessante però per le prospettive futuro, proprio oggi si è però pensierosi. Bilancia: la Luna è opposta e ci potrebbero essere dei ripensamenti. Dipende tutto dalle sensazioni e dai momenti. Se si lavora a più obiettivi si potrebbe sorpassare questo periodo pensieroso in maniera rapida. Se sul lavoro ci sono momenti che si rimane sotto pressione sarà tutto più complicato, si odiano le persone che sgomitano. Si vogliono le cose giuste. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL’OROSCOPO DI PAOLO FOX

Sagittario e Capricorno in difficoltà per l’oroscopo di Fox

Ora è il momento per l’oroscopo di Paolo Fox di proporci i segni in calo, a tre stelle. Sagittario: all’orizzonte si scorge qualcosa di importante, si devono fare cose creative e divertirsi rilanciando le proprie iniziative e se possibile si deve fare un viaggio. Nella vita di tutti i giorni ci sono i soliti problemi con impegni da rispettare. L’idea però che presto ci sarà qualcosa di divertente si sarà rallegrati. Si potrebbe iniziare a organizzare qualcosa in vista della Pasqua. In amore se sono nate delle belle emozioni non resta altro che confermarle. Capricorno: ci sono sempre degli attacchi quando una persona è forte e determinata. Questo fa anche un po’ rabbia. Si è riferimenti per le persone che sono intorno. Ci sono persone che apprezzano e altre che chiedono come mai ci sono tutte queste certezze. In realtà non ci si monta la testa, ma si sa benissimo dove andare. Marzo avrà veramente un grande impatto nella vita. Molto dipende anche dai progetti che si hanno in agenda, se ci sono grandi propositi marzo è il mese dove gettarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA