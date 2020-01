Paolo Fox, oroscopo 27 gennaio-2 febbraio a I Fatti Vostri/ Leone, Cancro, Acquario settimana difficile

Oroscopo Paolo Fox, classifica 27 gennaio-2 febbraio: i segni in calo

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista a I Fatti Vostri, diamo uno sguardo ai segni in calo dalla posizione nove alla sette. Leone: problemi a livelli economico, con qualche spesa di troppo. Se nell’ambito del lavoro c’è qualcosa che non va non si sta zitti. Ci si avvicina a un weekend particolare e se le cose non vanno si potrebbe esplodere. Quando si deve dire una cosa lo si fa. Forse non ci si rende conto, ma chi è vicino si sente soggiogato dal modo di fare che si giudica positivo ma gli altri fraintendono. Cancro: c’è da dire che questa è una settimana che non è più così attiva. Sul lavoro potrebbe essere arrivata una soddisfazione. Magari non c’è stato il peggio in una situazione che sembrava pessima da affrontare. Gennaio e febbraio sono due mesi piuttosto difficili da affrontare. A volte si è a disagio in questo momento per le opposizioni planetarie. Acquario: il cielo è un po’ strano perché da una parte regala soddisfazioni e dall’altra le toglie. Febbraio sarà un mese particolare e con delle spese. Avere Sole e Mercurio nel segno significa anche risparmiare.

Oroscopo 27-2 febbraio, settimana nera per….

Ora grazie all’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci su quelli che sono i segni flop, dalla posizione dodici alla dieci. Gemelli: questo posto in coda alla classifica non vuol dire niente, perché si tratta solo di una giornata. Parte una settimana con qualche contrasto che riguarda anche le questioni familiari. Qui si devono mettere a posto i conti in sospeso del 2019. Ci sono delle persone un po’ affaticate. La situazione varia a seconda di cosa si sta facendo e quello che si sta vivendo. Se ci sono rapporti difficili di lavoro o si è a capo di un’azienda si è affannati. Ariete: si è un po’ nervosetti. Il segno lo fa vedere, non manda a dire le cose. Questa è una delle sue qualità più belle, essere spontaneo. Quando si dive una bugia si legge negli occhi che lo si sta facendo. Proprio per questo si dice sempre la verità. Bilancia: si deve rivalutare il senso del dormire. Molti pensano che se non si è attivi dalla mattina alla sera si è spacciati, ma bisogna anche riposarsi. Il segno allenterà questa morsa di tensione dalla fine di marzo, manca poco, ma questo inizio 2020 è un po’ particolare e tormentato.

