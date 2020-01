Paolo Fox, oroscopo 27 gennaio-2 febbraio a I Fatti Vostri/ Vergine, Sagittario, Scorpione in crescita

I Fatti Vostri, oroscopo settimanale Paolo Fox: i segni in crescita

Ecco i segni in crescita dell’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri, dalla posizione sei alla quattro. Vergine: Giove e Saturno in ottimo aspetto. E’ un cielo importante per le prossime settimane. A febbraio arriveranno delle ottime risposte. E’ un periodo di chiamate, di opportunità, chissà che non siano arrivate delle proposte. Se si vuole fare carriera e si è stati nominati per fare delle cose non ci si deve tirare indietro. Da dicembre ci sarà una soluzione. Chiaro che è importante capire anche cosa si fa. Sagittario: si è sempreverdi con una bellissima capacità di rimettersi in gioco e vivere delle belle emozioni. A febbraio arriva una bella Venere. E’ un grande cielo anche per piccoli o grandi successi personali. Se c’è un bell’oroscopo spesso arrivano dei colpi di fortuna da sfruttare appieno. Scorpione: è un bel posto il quarto in classifica. Nonostante qualche spesa di troppo, che riguarda soprattutto problemi di casa, si cresce. Il tormento potrebbe riguardare anche la voglia di cambiare casa e avvicinarsi al lavoro.

Paolo Fox, classifica dei segni dell’oroscopo 27 gennaio-2 febbraio: il podio

Ecco il podio dell’oroscopo di Paolo Fox con la classifica a I Fatti Vostri, partendo dalla terza posizione alla prima. Capricorno: a livello economico è interessante l’oroscopo. L’anno è appena iniziato. Si fanno lavori importanti e c’è voglia di cambiare. C’è la possibilità di rivalutare un sentimento. Attenzione però perché quello che non sarà rivalutato potrebbe essere buttato alle ortiche. Ora si gestisce la partita. Alcuni non sono contenti di un sentimento. Toro: bel fine settimana con una Luna favorevole e belle emozioni. La vita è lì e bisogna solamente afferrarla e cercare di fare delle cose che piacciono, cose che in questo periodo è possibile. Tra aprile, maggio e giugno ci sarà confusione. Il fine settimana è importante per le relazioni. Il segno sente la necessità di cambiare. Pesci: questa è una settimana importante, di recupero e anche in generale di emozioni, sensazioni importanti. Quello che si sta facendo è un trampolino di lancio per quello che si farà in primavera.

