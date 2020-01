Paolo Fox, oroscopo 28 gennaio 2020 a I Fatti Vostri/ Ariete e Gemelli crisi nera! Leone in calo

Oroscopo Paolo Fox, segni a due stelle: Ariete, Gemelli e Bilancia

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino quelli che sono i segni da considerarsi a due stelle, cioè Ariete, Gemelli e Bilancia. Ariete: di recente si è discusso con persone un po’ acide. Si ha l’idea che tutti siano un po’ forti nei propri confronti, ma il segno deve ricordare che non è proprio dolcissimo quando dice a qualcuno che sbaglia. La realtà specifica che non si è incrollabili, come pensano gli altri, ma si è anche fin troppo emotivi. Gemelli: attenzione alle contrattazioni. Dal giorno alla notte non si può paragonare questo con l’anno scorso quando Giove era in opposizione. C’è qualche bella situazione da portare avanti ma i tempi non sono quelli giusti. Si vogliono fare delle cose che purtroppo non si riescono a fare. Ora si può iniziare a guardare il futuro con più interesse. Si è sottotono sotto il punto di vista del piano fisico. Bilancia: in questo momento c’è da raggiungere un bivio che arriverà ad aprile quando si dirà o sì o no. Adesso o si fa o non si fa anche in amore. Quella decisione che è stata rimandata, non si è molto convinti di ciò che si fa, potrebbe diventare realtà. Ora tutto costa fatica.

Paolo Fox, Oroscopo segni a tre stelle: Cancro, Leone, Vergine e Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare quelli che sono i segni a tre stelle cioè Cancro, Leone, Vergine e Sagittario. Cancro: per le situazioni peggiori c’è stato un recupero. La marcia è sempre un po’ rallentata. C’è bisogno di qualche conferma in più che riguarda anche i sentimenti. Venere è anche oggi positiva, si spera arrivi un sorriso o una risposta. Si è amabili e c’è bisogno d’amore. Quando ci si chiude a riccio non ci si capisce da soli. Leone: In questi giorni tutto sembra sottotono. Il consiglio è quello di aspettare febbraio quando Venere sarà bellissima. Il segno è già bello di suo e potrebbe attrarre molte persone. Dal punto di vista lavorativo si devono aspettare tempi migliori. Vergine: il segno è molto morigerata. C’è rigore e determinazione, anche se ci sono giornate in cui si perdono le staffe. Non si deve pensare che il vero Vergine sia così lineare e calmo. Quando sale il nervosismo si rischia di alzare anche i toni. Sagittario: si deve prendere coscienza della realtà che circonda. Il segno difficilmente cade nel cono d’ombra, ma se si è notata un po’ di noia ci sarà voglia di riscatto. A febbraio Venere inizierà un transito bellissimo e si crescerà molto. E’ un ottimo periodo per guadagnare qualcosina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA