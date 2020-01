Paolo Fox, oroscopo 28 gennaio 2020 a I Fatti Vostri/ Pesci e Capricorno al top, Scorpione in crescita

Oroscopo Paolo Fox, I Fatti Vostri: Toro, Scorpione e Acquario in crescita

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista a I Fatti Vostri, diamo uno sguardo a Toro, Scorpione e Acquario. Toro: il segno ha bisogno di pochi incoraggiamenti. Le innovazioni arrivano anche dal quotidiano, semplicemente si può cambiare look. Conta molto per il segno il modo di esporsi ed essere e quindi anche il modo di presentarsi agli altri. E’ importante avere il biglietto da visita positivo non solo a livello estetico, ma anche interiore. Scorpione: Giove è in buon aspetto. Si è in recupero. E’ un segno piuttosto autocritico anche se a volte si dà addosso agli altri nonostante tutto. Non ci si deve lasciare prendere dalle apparenze. Il segno quando è molto arrabbiato manifesta solo insicurezza non sicurezza. E’ bello questo oroscopo anche per le acquisizioni. Acquario: con il Cancro c’è un rapporto più di tipo parentale, tipo sorelle e fratelli. Anche nelle relazioni sentimentali conta molto la solidarietà, la progettualità e certo anche la fisicità. Si diventa parenti col tempo. Ci sono delle carte in più da giocare con il rigore di aprile e maggio. Molti non aspettano altro che arrivi la primavera per fermarsi e capire qualcosa in più.

Paolo Fox, oroscopo 28 gennaio a I Fatti Vostri: ottima giornata per Pesci e Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare i segni a cinque stelle e cioè Pesci e Capricorno. Pesci: queste stelle possono dare grande sicurezza e voglia di tornare in gioco perché questo è un bel cielo. Tutto sembra essere a favore. Solo se non si vogliono sbloccare delle situazioni si può rimanere fermi. Capricorno: attenti alla realtà, pratici. La vita può essere anche bella, una favola, ma alla fine si deve tornare con i piedi per terra. A volte ci si convince che solo con il sacrificio e la determinazione si ottengono dei risultati. Si deve però lasciare libera la fantasia, sarebbe un peccato non lasciarsi andare a qualche emozione importante.

