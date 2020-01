Paolo Fox, oroscopo 28 gennaio 2020 a I Fatti Vostri/ Toro e Pesci al top!

Oroscopo 29 gennaio 2020, i segni in crescita: Leone, Vergine, Scorpione e Acquario

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo a leggere quelli che si possono considerare i segni in crescita della giornata e che si meritano quattro stelle. Leone: questo è un periodo in cui si potrebbe essere chiamati a fare nuove cose. E’ un bell’oroscopo per le relazioni con gli altri. Poi arriva febbraio un mese di grande impatto. Non si deve avere paura dei nuovi sentimenti. Il Leone è un avventuriero e non si lascia gremire da situazioni legate al passato. Vergine: se non succede nulla vuol dire che non ci si mette in gioco. Se c’è una professione che permette una crescita e sono state fatte delle cose importanti questo è un periodo di risultati. Si deve dare una motivazione per fare tante cose. Si deve essere critici in maniera positiva, sfruttando la cultura a disposizione. Scorpione: in questo momento c’è un bel recupero psicofisico rispetto allo scorso anno, considerando anche che c’è chi è stato giù di corda. Si ha bisogno di amore, ma non si deve cercarlo solo negli altri. Bisogna dare anche amore e il segno è bravo sotto questo punto di vista. Si ha grande capacità di selezionare cose, quindi lo si da solo a chi merita. Acquario: questo è un periodo importante con Venere che inizierà un transito utile per fare delle trattative a febbraio. Chi ha delle scadenze in questi giorni si muove. Clicca qui per il video dell’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri

Oroscopo, previsioni Paolo Fox: Toro, Sagittario, Capricorno e Pesci al top!

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox ci porta in cima analizzando i segni a cinque stelle. Toro: questo è un periodo costruttivo e importante che è difficile rimanere dietro le quinte. Se c’è bisogno di dare credito ai cambiamenti questo è un periodo importante per risolvere anche qualche problema burocratico. Non si deve sottovalutare l’amore con Venere che sarà nel segno e formerà un bellissimo aspetto con Giove. Si potrà poi pensare a un amore e vivere una nuova passione. Sagittario: ritorna in auge un segno che è stato giù di corda la settimana scorsa, con la Luna in buon aspetto. Quando il segno è contento riesce a sprigionare energia positiva. L’entusiasmo del segno è contagioso e le persone che hanno accanto un Sagittario sono fortunate perché grazie all’ottimismo di questo segno ricevono positività ed energia. Capricorno: si avanza sempre in maniera molto lenta. Questo è un anno molto importante, composto da 365 giorni e ne sono passati solo 29 dall’inizio. Oggi si potrebbe avere un atteggiamento scontroso per la Luna dissonante che non può bloccare i grandi impegni e le grandi emozioni. Pesci: si è insuperabili dal punto di vista emotivo, si vorrebbero vivere emozioni in più cosa possibile adesso. Chissà che non sia tornato un amore dal passato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA