Paolo Fox, oroscopo 28 settembre 2020/ Ariete, Toro, Gemelli e…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 28 settembre: Ariete, Sagittario, Leone, Gemelli

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare il tutto segno per segno per la giornata di oggi 28 settembre 2020. Il noto astrologo è tornato con la sua consueta rubrica su LatteMiele. Ariete: Questa settimana sembra portare con sé qualche possibilità in più per quanto riguarda l’aspetto lavorativo, ma per poter contare su una condizione complessiva migliore, sarà necessario attendere ancora qualche mese: con l’arrivo del 2021 Giove e Saturno non saranno più contrari e sarà possibile contare su un decisivo recupero. In amore bisognerà avere ancora un po’ di pazienza. Sagittario: Questa giornata sembra garantire maggiore ottimismo, utile ad affrontare il futuro con una fiducia diversa. Chi si é trovato a condividere un percorso con una persona di cui non é più convinto con l’arrivo di ottobre sarà costretto ad affrontare la questione.

Leone: Questa giornata sembra invitare alla riflessione, specialmente per quanto riguarda i rapporti interpersonali. La presenza di una Luna opposta infatti potrebbe creare qualche conflitto, specialmente con Toro e Acquario: un po’ di pazienza potrebbe aiutare a superare la giornata in maniera più serena. Gemelli: La stanchezza dei mesi appena trascorsi sembra farsi sentire invitando a cercare il modo per riprendersi al meglio, ma con l’avvicinarsi della fine dell’anno i problemi tenderanno a dissolversi offrendo maggiori opportunità per superare quegli ostacoli che ora sembra impossibile superare. In amore la situazione continua ad essere complicata, e il mese di Ottobre purtroppo non consentirà grandi trasformazioni.

Toro, Acquario, Vergine, Bilancia cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox?

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con altri quattro segni. Toro: Questa settimana sembra aprirsi con alcune tensioni dovute ad alcune questioni organizzative: per riuscire a superare al meglio questi contrasti sarà necessario cedere al compromesso, specialmente in quei rapporti che durante Settembre si sono trovati ad affrontare qualche difficoltà. Il mese di ottobre permetterà di contare su qualche possibilità in più. Acquario: Questo periodo sembra essere caratterizzato da una grande confusione, aggravata da una situazione economica non molto florida che potrebbe causare qualche preoccupazione in più. Per risollevarsi sarebbe bene iniziare a pensare concretamente ad un importante cambiamento .

Vergine: L’intelligenza e la grande capacità creativa che caratterizza i nati sotto questo segno potrebbe portare a raggiungere grandi risultati utili a riscattarsi dalle difficoltà degli ultimi mesi. Con l’arrivo di ottobre si potrà contare su un buon recupero anche per quanto riguarda l’aspetto sentimentale: favorite le relazioni con Bilancia e Sagittario. Bilancia: Nonostante continui a farsi sentire la necessità di ritrovare il proprio ruolo all’interno di una situazione che nell’ultimo periodo sembra aver subito grandi cambiamenti, grazie ad una luna in buono aspetto questa giornata sembra garantire importanti possibilità.

Previsioni oroscopo Paolo Fox: Scorpione, Capricorno, Pesci, Cancro

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con gli ultimi quattro segni per oggi. Scorpione: A causa di una luna dissonante durante la giornata di oggi potrebbe esserci qualche rallentamento, ma, grazie al transito di Mercurio, presto sarà possibile riuscire ad affrontare alcune questioni personali rimaste in sospeso. Capricorno: L’assetto astrologico di questa giornata sembra invitare a dedicare maggiore attenzione ai rapporti. Durante il mese di ottobre sarà possibile raggiungere grandi risultati.

Pesci: Una Luna in buono aspetto sembra garantire all’inizio della settimana qualche buona opportunità utile a risolvere alcune situazioni personali e lavorative, anche se durante la giornata di oggi potrebbe farsi sentire un po’ di stanchezza. Cancro: Con l’arrivo di ottobre potrebbero presentarsi numerose opportunità per mettersi alla prova, migliorando la propria capacità di gestire anche situazioni difficili. Scoprire nuove abilità permetterà di riscattarsi da una situazione lavorativa che durante gli ultimi mesi sembra aver dato qualche difficoltà.



