Paolo Fox, oroscopo 29 ottobre-3 novembre/ La classifica in diretta (I Fatti Vostri)

E’ tempo di classifica settimanale di Paolo Fox, il celebre astrologo che torna puntuale poco prima delle 12.30 nella nuova puntata de I Fatti Vostri. In attesa di scoprire quali saranno le previsioni astrologiche segno per segno per il periodo compreso tra il 29 ottobre ed il 3 novembre, e quale la posizione per ciascuno di essi in base ai vari ambiti come fortuna, salute e amore, come poter seguire la nuova puntata del programma di Rai2 anche in streaming? Se non potrete sintonizzarvi sulla seconda rete di Viale Mazzini, allora il portale RaiPlay garantirà come di consueto la visione in streaming e chiaramente in diretta della puntata, compreso lo spazio dedicato alle previsioni astrologiche di Paolo Fox. Scaricando l’app gratuita per smartphone e tablet sarà possibile vedere l’oroscopo settimanale anche in mobilità, ovunque voi siate, senza così perdere la possibilità di mettere subito in pratica i consigli sempre saggi del buon astrologo. E a distanza di poche ore dalla diretta, spazio anche alla replica, dalla categoria on demand del portale o dell’app. Se il segno della Vergine era spuntato in cima alla classifica dei segni top stilata da Paolo Fox su DiPiùTv, quello del Cancro, era scivolato tra i flop. Anche per la Bilancia resta un cielo piuttosto interessante nell’ambito dei sentimenti. Il Leone è stato indicato da Fox tra i segni in crescita, così come lo Scorpione.

IN ATTESA DELLA CLASSIFICA SETTIMANALE DELL’OROSCOPO DI PAOLO FOX…

L’oroscopo della settimana realizzato da Paolo Fox per I Fatti vostri sta per arrivare ma nell’attesa, quali sono stati i segni top e quelli flop di quella appena passata? In base a quanto era emerso dalla scorsa settimana, in merito alle previsioni tratte sempre da Paolo Fox, il Toro era scivolato in fondo alla classifica de I Fatti Vostri, seguito dall’Acquario. La fase critica era ormai stata superata e questa settimana si spera che entrambi i segni abbiano risalito la china in vista delle prossime giornate di maggiore tranquillità. Nel bel mezzo della classifica si era piazzato il segno del Sagittario pervaso da una grande agitazione: come saranno le prossime giornate? Le Stelle riusciranno a renderlo più tranquillo e regalargli occasioni di maggiore successo? Il podio era stato costituito da un terzetto di tutto rispetto: Vergine, Pesci e Cancro. Questa settimana però le carte potrebbero essere state rimescolate per tutti loro, con sorprese più o meno piacevoli. Scopriremo infatti se gli amici che la scorsa settimana aveva gioito per la prima posizione ora dovranno faticare per recuperare terreno o se invece potranno godere di una meritata serenità.

