Paolo Fox, oroscopo 3-8 dicembre/ Classifica dei segni in diretta (I Fatti Vostri)

Ricomincia la nuova settimana in compagnia dell’oroscopo di Paolo Fox, con le previsioni e la classifica dal 3 all’8 dicembre 2019. Come sarà per i vari segni dello Zodiaco il nuovo mese in partenze, con il quale si chiuderà l’anno? Oggi l’esperto astrologo distribuirà come da tradizione i suoi saggi consigli nel corso della trasmissione di Rai2, I Fatti Vostri, nello spazio a lui dedicato in onda poco dopo le 12.30. Probabilmente, oltre a stilare la consueta classifica con le posizioni dei segni dai meno ai più fortunati per la nuova settimana, darà qualche dritta su come affrontare al meglio la fine del 2019, prendendo spunto dai consigli degli Astri. Per non perdere il nuovo appuntamento con l’oroscopo, oltre a sintonizzarsi sulla seconda rete di casa Rai sarà possibile anche sfruttare il servizio streaming offerto dal rinnovato portale RayPlay, disponibile sia da Pc che da dispositivi mobili. In quest’ultimo basterà scaricare l’app gratuita per iOS e Android di RaiPlay ed avviare la diretta durante la trasmissione condotta da Giancarlo Magalli, per non perdere la posizione in classifica del proprio segno e i consigli di Paolo Fox. L’astrologo, tuttavia, ha già provveduto a stilare la sua classifica dei segni per le prossime giornate, grazie all’oroscopo pubblicato tra le pagine di DiPiùTV. Al Toro l’esperto ha affidato ben 4 stelline pur prevedendo qualche dubbio in amore: come proseguirà il resto della settimana? Tra coloro che vivranno delle belle emozioni, anche il Sagittario ed i Gemelli, mentre i nati Cancro vivranno qualche tensione di troppo. Scopriremo a breve se la situazione migliorerà con il passare dei giorni. Non va benissimo in amore neppure per il Leone, troppo impegnato con il lavoro e per questo considerato tra i segni in calo per questa settimana.

ATTESA PER LA CLASSIFICA SETTIMANALE OROSCOPO DI PAOLO FOX

La nuova classifica della settimana con l’oroscopo di Paolo Fox per la trasmissione I Fatti Vostri, oltre a rappresentare un appuntamento fisso andrà anche a svelare le previsioni degli Astri con una serie di consigli dettati direttamente dall’astrologo, soprattutto per quei segni che si piazzeranno ai piani bassi della classifica. Nella passata settimana il 12esimo posto era stato conquistato da un tesissimo Cancro che probabilmente anche in questi giorni continuerà ad essere nervoso. Poco più sopra aveva lasciato i segni di Bilancia e Scorpione, che questa settimana tentano di risalire la china. La stanchezza ha colpito particolarmente i nati Scorpione sul finale del passato mese, ci sarà un recupero nell’aria? A metà classifica si era piazzato l’Ariete, sempre più a caccia di ambizioni, mentre sul podio avevamo trovato Capricorno in terza posizione, Sagittario secondo e Toro in cima. La classifica subirà oggi degli stravolgimenti? Lo scopriremo solo a breve con le nuove previsioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA