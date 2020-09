Paolo Fox, oroscopo 3 settembre 2020/ Leone, Cancro, Bilancia chi al top in amore e lavoro?

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 3 settembre 2020, mostrato da LatteMiele ci porta ad analizzare i segni al top. L’Ariete si trova di fronte a una giornata di grande forza che prepara a un weekend che dovrebbe essere veramente intrigante e con una una decisamente positiva. Il Cancro può contare su delle intuizioni davvero importanti in grado di regalare forza e determinazione verso le prossime settimane. In amore si potrà affrontare un progetto davvero importante, ma si deve fare attenzione ai rapporti che si stanno vivendo. Il Leone si trova davanti una Venere importante che finalmente restituisce quanto perso nell’ultimo periodo. Anche la Bilancia è data in recupero soprattutto sul lavoro dove di recente sono stati affrontati molti momenti difficili. Ora c’è la forza per ripartire anche se rimane molto importante cercare di essere prudenti e non avventati. Lo Scorpione vive un momento di grande energia.può così conquistare ottimi risultati sotto diversi punti di vista. Serve però perseveranza e voglia di fare per arrivare a quello a cui si ambisce.

Oroscopo Paolo Fox amore: Chi tra gli Ariete ha vissuto alcune difficoltà in questo periodo potrà finalmente superare i fraintendimenti dando una svolta al momento presente. Il Toro invece si trova di fronte a una Venere dissonante che non è per niente ben augurante. Il pianeta porta un po’ di confusione e nonostante i fastidi che si avvertono c’è la necessità di superare alcune questioni. Per i Gemelli è una buona giornata in amore, con la possibilità di superare qualche difficoltà. A breve poi ci sarà un Saturno in transito che potrà aiutare a fare un po’ di pulizia e a prendere delle decisioni. Per il Leone c’è una Venere davvero molto importante che potrebbe portare ad essere protagonisti nuovamente dopo un periodo di piccola stasi. C’è forza e determinazione per arrivare a raggiungere i propri risultati. La Vergine ha bisogno di rilassarsi, cercando di non perdere forza e di buttarsi solo in situazioni che meritano verso il futuro. La Bilancia ha bisogno di mantenere un atteggiamento prudente in amore in questo weekend. Chi ha una storia con Ariete, Cancro e Capricorno deve fare molta attenzione perché potrebbero essere rapporti non di facilissima gestione.

Oroscopo Paolo Fox lavoro: L’Ariete ha una grande forza che migliorerà ancora durante il weekend quando ci sarà una Luna positiva. L’influsso di questa permetterà di dare una svolta e affrontare una questione non facilissima da gestire. Il Toro deve provare a chiarire alcune questioni in questo momento, cercando di trovare la forza per raggiungere ciò che si desidera. Si deve stare attenti ai rapporti interpersonali che hanno creato qualche rallentamento nell’ultimo periodo. I Gemelli si preparano a trovare un Saturno importante nel segno con la possibilità di avere la forza per revisionare diverse situazioni. La Vergine ha assunto un atteggiamento un po’ chiuso e che non è incline al confronto, per questo forse sarebbe meglio trovare la forza per uscirne il prima possibile. La Bilancia da oggi deve recuperare qualcosa dal punto di vista del lavoro dopo aver affrontare diverse difficoltà durante l’ultimo periodo. Fino all’arrivo del prossimo fine settimana sarebbe importante cercare di mantenere la calma.



