Paolo Fox, oroscopo 30 gennaio 2020 a I Fatti Vostri/ Pesci e Toro al top!

Oroscopo Paolo Fox: Leone, Vergine, Scorpione e Sagittario quattro stelle

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare i segni a quattro stelle. Leone: giornata importante da sfruttare con una bella condizione nei rapporti umani e con le persone che vogliono bene. Questa Luna in ottimo aspetto aiuta anche per quanto riguarda le amicizie. C’è bisogno di soci per portare avanti dei progetti. Vergine: momento importante. Il fatto di avere Venere in opposizione significa che ancora di più si è in fase di revisione per le questioni amorose e dei rapporti con gli altri. Ci si deve allontanare da ciò che è legato alla famiglia, ma non si deve farlo troppo. Scorpione: ci sono delle cose nascoste che non si vogliono rivelare. Se ci sono stati dei turbamenti d’amore si tengono dentro. Anche dal punto di vista quotidiano ci sono state delle complicazioni. Si deve cercare di recuperare a livello d’energia. Sagittario: ci si trova in una condizione particolare con gli altri, molto mutevole. Tutto può essere fonte di ripensamenti. Se ci sono due storie e cose che non si capiscono servirà prendere distanza da chi crea confusione. Clicca qui per il video dell’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri

Oroscopo di oggi 30 gennaio 2020 a I Fatti Vostri: Toro, Capricorno e Pesci al top

Paolo Fox ci porta con il suo oroscopo anche in mezzo ai segni al top, quelli che per oggi si meritano cinque stelle. Toro: sotto il profilo del lavoro e della casa sono giornate impegnative. Alcuni dalla fine dell’anno scorso stanno lavorando per risolvere problemi. Attenzione con i soldi che sono stati spesi in eccesso nel fine settimana. Se lo si fa però si fa a ragion veduta. Capricorno: la Luna è dissonante, ma avere tanti pianeti, tra cui Giove e Saturno, significa farsi condizionare in positivo da quello che accade intorno. Possibile che la giornata inizi con un mal di testa, condizionati da qualcosa che torna d’attualità dal passato. Pesci: c’è sempre una certa diffidenza nei confronti del futuro. Non ci si deve lasciar ingannare da questo atteggiamento pessimista, perché il segno fa i suoi conti bene anche se è sensibile. Non ci si tira indietro, anzi si va avanti. Venere nel segno parla di persone che si interessano al segno.

