Paolo Fox, oroscopo 30 Marzo-3 Aprile/ Classifica: Capricorno, Pesci, Sagittario in calo…

I segni in calo della settimana dell’oroscopo di Paolo Fox

L’Oroscopo di Paolo Fox ci aiuta a scoprire anche la classifica settimanale, come sempre annunciata su DipiuTV. Tre stelline per il Sagittario, impegnato nel chiudere le storie inutili. E’ un periodo di riflessione e se qualcosa non convince, si potrebbe chiudere tutto. Le coppie in crisi rischiano grosso nei prossimi mesi, mentre chi affronta problemi più contenuti dovranno evitare tensioni. Nel Lavoro c’è aria di cambiamento e la stanchezza si fa sentire. Si sente il bisogno di fare cose nuove. E’ teso invece il Capricorno, che ora può lasciarsi andare a storie fugaci. Il mese di aprile implicherà però degli impegni professionali in più. Le coppie solide possono pensare ad un progetto da realizzare entro l’estate, anche se i ritardi non mancano, così come la voglia di recuperare. Nel Lavoro, il cielo è interessante anche se non del tutto positivo. Giove attivo regala la possibilità di ottenere risultati interessanti nei prossimi mesi.

I Pesci possono fare decisioni importanti, mentre gli incontri non saranno così intriganti. Qualcuno recupererà invece una relazione del passato. Le coppie sono in crisi e chi è indeciso vive persino due storie in parallelo. Anche le relazioni più solide regalano perplessità. Nel Lavoro andrà presa una decisione entro pochi mesi. Aumenta lo stress dovuto al portafogli più vuoto del previsto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA