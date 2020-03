Paolo Fox, oroscopo 30 Marzo-3 Aprile/ Classifica: Vergine e Toro in crisi!

I segni in crisi della settimana secondo l’oroscopo di Paolo Fox

La classifica settimanale di Paolo Fox si conclude con i segni che hanno ottenuto due stelline. L’Oroscopo dell’astrologo, annunciato su DipiuTV, ci parla del Toro: i nati del segno hanno Giove in aspetto interessante e la possibilità di vivere incontri intriganti. Più facili i rapporti con Cancro e Vergine. Le coppie vivono dei momenti di tensione, anche se il cielo rende più facili le scelte. Meglio non rivangare il passato con parenti o con chi non fa parte della coppia. Nel Lavoro bisogna recuperare le entrate. Il momento è difficile, ma ci sarà la possibilità di farsi valere. La Vergine deve lasciarsi alle spalle il passato, soprattutto in previsione del particolare transito di Venere. In Amore, non bisogna lasciarsi andare alla paura, anche se è facile rinunciare ai sentimenti per difendersi. Le coppie devono stare attente alle incomprensioni. Chi ha discusso non recupera, mentre le storie solide proseguiranno. Nel Lavoro, Giove favorevole invita a mantenere la calma. Forse qualche ritardo nei pagamenti o un guasto imprevisto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA