Paolo Fox, oroscopo 31 dicembre-5 gennaio 2020/ Capodanno da incubo per…

Bilancia, Ariete, Cancro: i segni crisi della classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox

Diamo uno sguardo ai segni che nella classifica dell’oroscopo di Paolo Fox considerati flop. Ariete: è un momento in cui ci si trova in una condizione di grandi aspirazioni per il futuro, ma concretamente non c’è niente. Questo crea dei problemi perché il segno è fatto di pratici e molto frettolosi. Non si è come la Vergine, ma si arriva subito al punto. Il segno va troppo di corsa anche in amore. Cancro: attenzione perché bisogna essere buoni. Natale è ormai passato, ma in questo momento si devono affrontare delle intolleranze. Ci sono pianeti che si sentono contro, opposti. Si sta lottando contro qualcuno, magari solo per ottenere ciò che spetta ma che non è ancora arrivata. Si è suscettibili, bisogna stare attenti a come si parla con questo segno. Bilancia: dalla settimana scorsa, magari già dal 10-12, si è notata qualche tensione. Prima si era più tolleranti. Non c’è più la forza per essere pronti a sopportare i seccatori.

Oroscopo Paolo Fox a I Fatti Vostri: i segni in stallo dal 31 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 sono…

Saliamo nella classifica dell’oroscopo di Paolo Fox e vediamo i segni in stallo. Leone: se al segno la mattina di Capodanno alle 9-10 arriva una proposta per la serata si offende, perché ha bisogno di preavviso e di tempo. Bisognerebbe imparare, la vita è fatta di persone competenti che hanno il loro spazio e anche di chi si sa vendere bene. Gemelli: il segno di solito quando è molto giovane e non ha pensieri ama i veglioni di Capodanno. Ora c’è n po’ di stanchezza. Si è passato un anno tosto e si dovrà ricordare come si stava a gennaio e febbraio per le tensioni provocate da un Giove in opposizione. Presto arriverà una buona notizia. C’è stato un calo dal punto di vista dell’energia. Toro: in attesa di grandi progetti, magari un matrimonio, ci si affida alle tante sicurezze che si vivono in questo momento. Molti avranno il massimo. Servirà parlare con il partner e in casi estremi cambiarlo, così come sul lavoro.

