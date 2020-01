Paolo Fox, oroscopo 31 gennaio 2020 a I Fatti Vostri/ Cancro e Capricorno flop

Oroscopo Paolo Fox 31 gennaio 2020: Cancro, Capricorno e Bilancia flop

L’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri ci porta ad analizzare i segni flop di giornata. Cancro: tre stelle in amore e lavoro, quattro per la fortuna. Si vivono delle tensioni e in certi casi si fanno le piroette, ma alla fine si è sempre salvi. Oggi bisogna fare attenzione. Avere Giove e Saturno in opposizione significa che nel lavoro in questo periodo non sta bene nulla. Bilancia: tre stelle in amore e lavoro, quattro per la fortuna. C’è da rivedere qualcosa. Il segno vive dei tormenti nella sua testa ed è difficile apparire sereni ed equilibrati. Capricorno: tre stelle in amore, lavoro e fortuna. Si è molto impegnati con l’amore che può andare in secondo piano a febbraio. Oggi si è agitati, forse per troppe questioni o per dei ritardi. Si isola il segno per non discutere, ma non sempre ci si riesce.

Oroscopo di oggi per Ariete, Gemelli e Vergine in fase di stallo

L’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox verte ora su quei segni da considerarsi in fase di stallo. Ariete: quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. Ogni tanto il segno negli ultimi tempi ha dato un po’ di matto con qualche grattacapo da risolvere. Non tutte le lotte sono state vinte, ma si va avanti pensando a un buon traguardo. Da febbraio Venere inizierà un bel transito. Da una grande fatica o un continuo salto ad ostacoli ci sono dei problemi. Spesso quando ci sono queste difficoltà non si rinuncia alla corsa, ma si sposta l’asticella più in alto. Gemelli: tre stelle in amore, quattro in lavoro e fortuna. Situazioni particolari arrivano dalla vita relazionale. Se si è stati sotto pressione per quanto riguarda il lavoro e questo ha generato problemi in amore porta alla data del 7 febbraio che sarà importante. Vergine: tre stelle in amore, quattro per lavoro e fortuna. Venere è in opposizione e si è in difficoltà per l’amore. Sono più gli uomini ad essere lontani per quanto riguarda i coinvolgimenti sentimentali. L’amore però è quello. Quando questo c’è comporta grande emozione, ma a volte anche grande tormento.

