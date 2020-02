Paolo Fox, oroscopo 4 febbraio 2020 a I Fatti Vostri/ Vergine e Acquario top!

Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri, oggi 4 febbraio 2020: Ariete, Leone e Bilancia in crescita

Soffermiamoci a guardare quelli che sono i segni da considerarsi in crescita per l’oroscopo di Paolo Fox, quelli che si meritano quattro stelle. Ariete: recupero per quanto riguarda le tensioni. Non si ama essere incerti, si cercano garanzie. Da dicembre si vivrà l’incertezza senza averla desiderata. Arriveranno tempi migliori, da venerdì ci sarà Venere nel segno che rappresenta l’amore e i rapporti con gli altri. Ci potrebbero essere delle novità sul lavoro, ma ancor più in amore. Ci si deve dare da fare. Leone: questo segno ha una bella emergenza d’amore che sarà risolta da venerdì. Tutti i segni di fuoco da venerdì avranno una marcia in più. Chi si vuole rapportare agli altri, anche in maniera più che disponibile, avrà la possibilità di farlo. Questo è nel dna del segno. Attenzione a non spaventare gli altri. Da venerdì e per tutto febbraio Venere sarà positiva e favorevole quindi si può tentare una riconciliazione. L’unico dubbio è per i soldi se si vuole fare qualcosa in più. Ci si trova in qualche modo un po’ senza risorse. Cercarla attorno è difficile. Si hanno buone idee, ma sono grandiose. Un po’ di passi falsi sono stati fatti e non vanno ripetuti. Bilancia: il segno ha un grandissimo stile e un gusto per l’estetica. Il segno sa piacere e spesso nasconde un atteggiamento molto più insicuro di quello che si mostra all’esterno. Ci sono grandi possibilità. Tra qualche giorno Venere non sarà più in opposizione e questo è un grande vantaggio. Entro primavera si dovrà fare una grande scelta. Clicca qui per il video dell’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri.

Paolo Fox, oroscopo: Vergine e Acquario al top

L’oroscopo di Paolo Fox infine ci porta ora a dare uno sguardo ai segni a cinque stelle, quelli che sono al top della giornata. Vergine: non si può vivere in bilico, c’è bisogno per fare qualsiasi cosa di avere le spalle coperte. Si da molto spazio al lavoro più che alla vita sentimentale perché questo è programmabile e gestibile, mentre i sentimenti non lo sono. C’è il rischio di trovarsi di fronte a delle delusioni, quindi si fugge nelle cose pratiche. Sono giornate buone per rinverdire un accordo. C’è un bel cielo che favorisce gli incontri e le relazioni. Questa è la giornata migliore per darsi da fare e fare qualcosa di più. Acquario: è un ottimo oroscopo quello di oggi. Il segno sta per fare delle cose importanti con Saturno che entra nel segno. Questo è un cielo che rimette in gioco tutto il lavoro. Si tende a vivere una vita spesso non ordinata, anche dal punto di vista delle questioni emotive. Saturno rappresenta il grande revisore dei conti e ora c’è un’opportunità in più da sfruttare.

