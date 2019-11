Paolo Fox, Oroscopo 5-10 novembre/ Classifica dei segni in diretta (I Fatti Vostri)

I FATTI VOSTRI, TORNA L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX DEL 5-10 NOVEMBRE 2019

Riparte la nuova settimana in compagnia di Paolo Fox e del suo immancabile oroscopo, dal 5 al 10 novembre 2019. Nella puntata in diretta su Rai2 de I Fatti Vostri, poco prima delle 12.30 andrà in scena il consueto appuntamento con la classifica settimanale che conterrà le previsioni astrologiche, segno per segno, con qualche indicazione interessante in merito ai vari ambiti: amore, fortuna, lavoro. Per non perdere i nuovi saggi consigli del popolare e affidabile astrologo più amato della tv, la puntata de I Fatti Vostri potrà essere seguita anche in diretta streaming grazie al rinnovato portale RaiPlay. Accedendo al sito da pc o scaricando l’app per dispositivi mobili – sia iOS che Android – sarà possibile usufruire della visione della puntata (e quindi dell’oroscopo di Paolo Fox) anche in mobilità. Nel corso della giornata sarà poi possibile recuperare la classifica della settimana per tutti i segni dello Zodiaco anche in replica streaming sempre tramite RaiPlay dalla sezione on demand. Tramite il settimanale DiPiùTV, Paolo Fox ci ha già fornito alcune anticipazioni in merito alle previsioni settimanali. I single dell’Ariete e dello Scorpione potranno vivere una settimana interessante. Toro recupera mentre qualche fatica in più la incontreranno i Cancro. I segni più in difficoltà saranno invece Gemelli e Leone.

IN ATTESA DELLA CLASSIFICA DELL’OROSCOPO…

Cresce l’attesa in vista della nuova classifica settimanale con l’oroscopo di Paolo Fox per la trasmissione I Fatti Vostri. In particolare i segni che la scorsa settimana si sono classificati negli ultimi gradini oggi sono speranzosi di poter conoscere se la loro situazione è in miglioramento o se invece si troveranno a vivere una complicata fase di stallo. Le previsioni di Paolo Fox dello scorso lunedì non erano state particolarmente soddisfacenti per il segno della Vergine che rischiavano di finire nel caos per via delle troppe cose da gestire in settimana. Le ultime giornate non sono state particolarmente eccellenti anche per il Toro, sul penultimo gradino della classifica, poco più basso dell’Acquario, ancora tesi e non perfettamente in forma. Come se la caveranno i tre segni che si sono posizionati ai piani bassi? Oggi scopriremo anche se Sagittario e Scorpione sono rimasti ancora in cima alla classifica, dopo una settimana stancante ma al tempo stesso gratificante. Potrebbero scivolare più in fondo o entrambi si alterneranno sul podio insieme al Cancro? Tutte le risposte arriveranno grazie alle nuove previsioni di Paolo Fox, con possibili sorprese e stravolgimenti nella classifica dei 12 segni.

